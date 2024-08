- Quattro feriti gravi in un incidente in un parco chimico

In un incidente sul posto di lavoro in un parco chimico nel distretto di Anhalt-Bitterfeld, questa mattina quattro uomini hanno riportato gravi ferite, di cui due in condizioni critiche. Secondo la polizia, dipendenti di un'azienda esterna stavano eseguendo operazioni di pulizia industriale su grandi contenitori presso la sede di un'azienda con sede a Bitterfeld-Wolfen.

Dopo le operazioni di pulizia, i quattro uomini, di età compresa tra 30 e 49 anni, hanno lamentato malessere e difficoltà respiratorie, ha detto la polizia. Sono stati trattati sul posto dai servizi di emergenza. A causa del peggioramento delle loro condizioni, sono stati trasportati in ospedali vicini in ambulanza e in elicottero, come riportato.

Tutti e quattro i dipendenti sono ora in ospedale con ferite gravi, con le condizioni di due uomini, di 46 e 49 anni, valutate come critiche dalla polizia.

La sicurezza e la salute sul lavoro coinvolte nelle indagini

Secondo la polizia, le operazioni di pulizia sono state effettuate con misure di sicurezza, come tute protettive e maschere integrali. La causa dell'incidente è attualmente ignota. Insieme alla polizia criminale, la sicurezza e la salute sul lavoro sono coinvolte nelle indagini in corso, è stato riferito.

