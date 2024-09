- Quattro decenni di eterna giovinezza: la cantante Gold lotta con il passare del tempo

"Porca miseria, è pazzesco, vero? Non dipende da noi, completamente affidati alle coincidenze. È come se ci fosse un intervento divino," ha condiviso Mariano Gold, cantante di Alphaville (70), con l'Agenzia di Stampa Tedesca. Recentemente, più di centomila utenti TikTok hanno utilizzato un pezzo di questo brano immortale per i loro brevi video - spesso abbinati a spezzoni emotivi delle loro vite.

"'Forever Young' risuona con le persone in una varietà di contesti: compleanni, matrimoni o addirittura funerali - eventi che sembrano contraddirsi a vicenda. Questa canzone sembra esprimere una molteplicità di idee diverse," ha notato Gold.

Il brano viene spesso reinterpretato - anche da una superstar globale

Il trio synth-pop, nato nel 1982 a Münster, ha pubblicato i suoi primi tre singoli nel 1984 - tutti ancora i loro successi più grandi oggi: "Big in Japan", "Sounds Like A Melody" e "Forever Young". Quest'ultimo è stato utilizzato in numerosi film e serie e reinterpretato da rapper come Bushido, cantanti di Schlager come Karel Gott e la superstar globale Beyoncé, tra gli altri.

"I testi sono semplicemente un insieme di titoli e dialoghi cinematografici. All'epoca, quegli enormi film hollywoodiani avevano un fascino eterno. Si adattava bene al concetto di 'Forever Young'," ha ricordato Gold. Il ritornello era la "creazione consapevole unica".

La canzone riflette principalmente le ansie della giovinezza in un'epoca in cui la Guerra Fredda avrebbe potuto portare a un devastante attacco nucleare. Il fatto che la canzone sia ancora popolare e amata 40 anni dopo il suo lancio rallegra il musicista di Herford (Renania Settentrionale-Vestfalia). "C'è una soddisfazione indescrivibile nel rendersi conto di essere riusciti a fare un lungo viaggio relativamente indenni."

Il cantante di "Forever Young" trova l'invecchiamento "insopportabile"

Il concetto di essere "giovani per sempre" continua a suscitare sentimenti sentimentali nel 70enne. "Non sopporto l'invecchiamento. Lo trovo intollerabile. Non c'è una giustificazione per invecchiare. Perché nasciamo se non per morire? È assurdo. Lo trovo inaccettabile."

L'invecchiamento si nota di più attraverso le infermità fisiche. "In quel senso, 'Forever Young' è una fantastica, innocente fantasia. Rappresenta qualcosa di puro e speranzoso. È piuttosto allettante."

Alphaville lancerà il suo album dei migliori successi intitolato "Alphaville Forever! - Best Of 40 Years" alla fine di settembre e partirà per il tour all'inizio di novembre.

