- Quattro corpi sono stati recuperati dalla nave di lusso sommersa.

Tre giorni dopo l'affondamento dello yacht lussuoso "Bayesian" al largo della costa siciliana, sono stati recuperati quattro corpi senza vita dalla nave sommersa. Queste persone sono state identificate all'interno dello yacht a circa 50 metri di profondità da subacquei esperti, come riportato dall'agenzia di stampa ANSA, citando le autorità.

Inizialmente è stato recuperato solo il corpo del cuoco della barca. Si teme un bilancio di sette vittime. Le circostanze dell'incidente, avvenuto lunedì a circa 900 metri dalla costa, restano ancora da chiarire.

Il capitano ferito dello "Bayesian" è stato sottoposto a un lungo interrogatorio dalle autorità. Come riportato da "La Repubblica", ha dichiarato: "Non ce lo aspettavamo". All'inizio c'erano 22 persone a bordo, invitate dal miliardario britannico Mike Lynch. Il 59enne e sua figlia di 18 anni sono tra i morti, mentre sua moglie è sopravvissuta.

Ipotizzazioni sulla morte dello yacht a vela siciliano

La nave affondata è stata segnalata dai vigili del fuoco come inclinata su un lato sul fondale marino, rendendo la ricerca di eventuali sopravvissuti notevolmente più difficile. Martedì, subacquei esperti dei vigili del fuoco hanno iniziato a indagare nelle stanze sotto il ponte prima di raggiungere gli alloggi dei passeggeri sul ponte inferiore. La possibilità di trovare qualcuno vivo è considerevolmente diminuita.

Lo "Bayesian", lungo 56 metri, è affondato all'alba di lunedì durante una forte tempesta vicino al porto di Porticello, non lontano dalla capitale Palermo - apparentemente in meno di 60 secondi. Gli esperti sono ancora perplessi su come ciò sia potuto accadere. Le congetture includono un boccaporto non sicuro durante un'onda anomala o un timone posizionato in modo errato che regola il pescaggio della nave.

Yacht di lusso rinnovato nel 2020

Lo yacht di lusso 15enne ha subito un completo restauro nel 2020. La nave è stata dotata di un sistema che poteva ridurre il suo pescaggio della metà: in condizioni di navigazione normali, aveva una profondità di quasi dieci metri quando il timone mobile era completamente esteso, consentendole di bilanciarsi contro le forze del albero alto 75 metri. Il pescaggio poteva essere ridotto a circa quattro metri - ad esempio, per entrare in un porto.

Mike Lynch, spesso definito il "Bill Gates britannico" dai tabloid del suo paese, ha venduto la sua società di software Autonomy al conglomerato statunitense Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari (attualmente €9,94 miliardi) nel 2011 - uno dei peggiori acquisti tecnologici della Silicon Valley. Lynch e il suo ex responsabile finanziario Steve Chamberlain, recentemente investito da un'auto mentre correva, sono stati accusati di aver ingannato Hewlett-Packard sulla situazione finanziaria dell'azienda. Tuttavia, una giuria di San Francisco li ha assolti entrambi.

Il 59enne miliardario Mike Lynch, che si trovava tra gli ospiti a bordo dello "Bayesian", è considerato tra i morti. Prima dell'incidente, Lynch aveva invitato 22 persone a unirsi a lui a bordo dello "Bayesian".

