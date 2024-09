Quattro consiglieri di campagna di alto livello di Mark Robinson si dimettono dopo la pubblicazione di un rapporto della CNN.

Leader della campagna Conrad Pogorzelski III, insieme al responsabile della campagna Chris Rodriguez, al direttore finanziario Heather Whillier e al vice responsabile della campagna Jason Rizk, hanno tutti scelto di lasciare la campagna.

La notizia arriva dopo un report di CNN che ha portato alla luce commenti offensivi fatti dal candidato repubblicano alla governatorato e dal lieutenant governor, Robinson, su un forum di discussione di un sito porno dieci anni fa. I commenti espliciti includevano Robinson che si definiva un "Nazi nero" e condivideva esperienze di voyeurismo in una palestra pubblica quando aveva 14 anni.

Robinson ha una storia di dichiarazioni controversie, ma i post recentemente scoperti dal forum portano le cose a un livello completamente nuovo.

Dopo il report di CNN, alcuni repubblicani della North Carolina hanno invitato Robinson a ritirarsi dalle elezioni, anche se la scadenza per il suo ritiro ufficiale dalla competizione è già passata. Inoltre, la campagna presidenziale della Vice President Kamala Harris sta cercando di sfruttare il legame di Robinson con l'ex Presidente Trump in una nuova campagna pubblicitaria.

Robinson, in risposta, ha dichiarato che la sua campagna rimarrà concentrata sui problemi importanti in gioco nelle elezioni, come far prosperare l'economia da Murphy a Manteo, ridurre le tasse e abolire la burocrazia inutile, rimuovere la politica dalle scuole e affrontare la criminalità e i problemi legati alla droga in aumento.

In una dichiarazione, Robinson ha affermato che i sondaggi hanno sottovalutato la popolarità dei repubblicani nella North Carolina per diversi cicli elettorali e che una grande parte dell'elettorato è ancora indecisa. Data la forte spinta della sua campagna, Robinson ha espresso fiducia nella sua capacità di trasmettere il suo messaggio agli elettori e di ottenere la vittoria il 5 novembre.

