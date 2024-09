- Quattro canidi freschi vengono introdotti nel spazioso santuario all'aperto del parco nazionale.

Curiosi e birichini, un gruppo di quattro giovani canidi ha fatto il suo ingresso nella zona principale del Parco Nazionale della Foresta Bavarese. Questi animali selvatici, dopo un periodo di adattamento di diverse settimane, hanno lasciato la loro area ausiliaria per raggiungere la sezione situata presso il Centro Nazionale del Parco di Falkenstein a Ludwigsthal (distretto di Regen). La zona principale era rimasta vuota dalla scorsa estate, quando l'ultimo inquilino è venuto a mancare. Ora, i visitatori del parco nazionale possono ammirare nuovamente i canidi.

Un ponte di legno rialzato con tettoia, che funge da punto di osservazione, offre una vista eccellente sulla foresta sottostante. Al loro debutto, questi canidi hanno mostrato scarsa diffidenza e hanno corso curioso in giro. Hanno osservato con interesse le persone sul ponte, esplorato la vegetazione bassa e si sono anche rotolati sulla schiena.

"Gruppo di soli maschi"

Questi animali provengono da uno zoo di Wiesbaden. Due di loro hanno 2 anni, mentre gli altri due ne hanno 1. I quattro maschi castrati sono fratelli e sono cresciuti insieme, il che indica un buon rapporto, ha dichiarato il capo del dipartimento Marco Heurich. Si tratta di un "gruppo di soli maschi". Non ci sarà alcuna integrazione di femmine nella zona, ha ulteriormente specificato la direttrice del Parco Nazionale Ursula Schuster. La riproduzione non è prevista.

Trovare dei sostituti adatti per il parco nazionale non è stato facile, ha menzionato Heurich. Pochi zoo allevano canidi grigi e i lunghi viaggi, ad esempio in Norvegia, devono essere minimizzati per il benessere degli animali. Il quartetto si è adattato senza problemi alla zona ausiliaria e ha guadagnato la fiducia dei custodi. Questo è importante considerato eventuali problemi di salute tra gli animali.

Due chili di carne per canide al giorno

I canidi vengono nutriti quotidianamente. Ciascuno consuma circa due chili di carne al giorno, ha condiviso il custode degli animali Max Schreder. Anche se i quattro canidi presentano aspetti estetici distintivi, vengono identificati univocamente attraverso il microchip e i segni temporanei. Internamente, i custodi hanno anche assegnato loro dei nomi per distinguerli: Tristan, Jack, Charlie e Burli sono i nomi dei nuovi arrivati.

Con l'arrivo dei canidi, si prevede un aumento dell'attrattiva turistica del parco nazionale e della zona circostante. Contestualmente, si intende realizzare la missione educativa del parco. Attualmente, la torre di osservazione presso la zona dei canidi sta subendo dei restauri. Il progetto dovrebbe essere completato entro metà novembre.

I canidi sono stati portati dal Parco Nazionale della Foresta Bavarese da uno zoo di Wiesbaden, specificamente da una zona situata a Ludwigsthal, che fa parte del distretto di Regen. I visitatori ora hanno l'opportunità di ammirare questi animali nella zona principale, poiché questa era rimasta vuota dalla scorsa estate.

Leggi anche: