- Quattordici organismi embrionali dall'archivio dell'Università di Göttingen sepolti

Quattordici resti fetali della collezione dell'Università Medica di Göttingen sono stati tumulati. L'urna contenente i resti fetali, risalenti agli anni tra il 1952 e il 1969, è stata sepolta nel cimitero di Park Junkerberg a Göttingen, come annunciato da un rappresentante dell'Università Medica. Fanno parte della nota collezione Blechschmidt nel campo scientifico. Sono previsti ulteriori tumulazioni.

I ricercatori avevano in precedenza esaminato l'origine di tutti i 430 campioni pre-natali al Centro di Anatomia di Göttingen tra agosto 2017 e luglio 2019. La squadra guidata da Michael Markert ha quindi suggerito che tutti gli embrioni e i feti vengano valutati per il loro potenziale di ricerca e insegnamento e, se necessario, tumulati. Gli scienziati non escludono la possibilità che i resti nella collezione siano il risultato di aborti forzati durante il periodo nazista.

Origini Indeterminate

"Era fondamentale per noi acquisire la massima conoscenza possibile sullo sfondo degli embrioni e dei feti", ha dichiarato un portavoce dell'Università Medica. Erich Blechschmidt, ex capo dell'Istituto di Anatomia a Göttingen dal 1942 al 1973 e collezionista dei campioni, aveva a malapena rivelato l'origine dei campioni nelle sue pubblicazioni. Il lavoro di Blechschmidt a Göttingen coincideva con il regime nazista dal 1933 al 1945.

Sulla base dei risultati dell'indagine di due anni, sono state condotte ulteriori indagini sui singoli campioni al Centro di Anatomia dell'Università Medica oggi, ha spiegato il portavoce. "Molti embrioni e feti hanno contribuito significativamente ai progressi scientifici negli ultimi decenni", ha detto. "Adesso vogliamo offrire un luogo di riposo sicuro per 14 di questi individui in modo che possano trovare la loro pace finale".

La Commissione dell'Università Medica ha commissionato ulteriori indagini sui singoli campioni dopo l'indagine di due anni. La Commissione garantirà inoltre che i 14 resti fetali tumulati ricevano una sepoltura adeguata e rispettosa.

