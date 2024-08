- Quattordici giorni nel deserto: due personaggi di spicco rischiano l'eliminazione

Uscita Rapida: Il giorno precedente, l'attore di "Good Times, Bad Times" Eric Stehfest (35) aveva eliminato il suo concorrente Thorsten Legat, ma alla 14ª giornata del Dschungelcamp di RTL delle leggende, è stato il suo turno di lasciare il campo. Non è stato l'unico a dire addio al campo nell'episodio del mercoledì di "Sono una celebrità – Lo scontro delle leggende della giungla" su RTL+.

La personality del reality Elena Miras (32) ha gettato la spugna durante la Dschungelprüfung e ha pronunciato la frase finale del programma: "Sono una star - fatemi uscire di qui!" Eric Stehfest è stato il responsabile del suo ingresso nella prova.

All'inizio dell'episodio, le leggende si sono trovate di fronte a un dilemma morale: potevano scegliere una stella con il maggior numero di voti per l'eliminazione. La stella scelta avrebbe dovuto lasciare il campo, ma avevano anche la possibilità di astenersi, quindi nessuno sarebbe stato eliminato.

Così, le leggende si sono trovate di fronte a una scelta: optare per la sicurezza e votare per l'eliminazione di qualcuno (in caso di astensione e un solo voto, quel voto avrebbe potuto significare la loro eliminazione); o dimostrare solidarietà e astenersi.

Tra le otto leggende rimaste, quattro hanno votato: Elena Miras e l'emigrata di "Goodbye Germany" Danni Büchner (46) hanno votato per l'eliminazione di Eric Stehfest. La star del reality Gigi Birofio (25) ha votato per la partecipante di "Summer House of the Stars" Georgina Fleur (34). Fleur, a sua volta, ha votato per la sua rivale Miras.

Stehfest ha espresso il suo risentimento: "Sono punito solo per essere me stesso". Quando Sonja Zietlow e il co-conduttore Jan Köppen sono venuti a prenderlo, hanno rivelato che Stehfest avrebbe scelto i partecipanti per la Dschungelprüfung: ha scelto Elena Miras e Georgina Fleur. La prova prevedeva che le due si sdraiassero in una fossa con diversi animali liberati su di loro.

Per Miras, non erano gli animali a spaventarla, ma la fossa stessa. "Vengo sepolta viva qui dentro", ha detto. Ha cercato di resistere, ma quando il coperchio della fossa è stato chiuso per un test, ha urlato e ha chiesto di andarsene. Alla fine, si è arresa. "Preferisco andarmene".

Così, in un solo episodio, un'altra stella che aveva recentemente eliminato qualcuno ha lasciato il campo. La fortunata è stata Georgina Fleur, che non ha dovuto entrare nella fossa e può continuare la gara.

Il Malanno di Dr. Bob

Nel nuovo episodio, non ci sono state solo due eliminazioni, ma anche una prima nella storia ventennale di RTL Dschungel: il Dschungeldoktor Dr. Bob era indisposto. "È effettivamente malato", ha annunciato la conduttrice Sonja Zietlow. Il co-conduttore Jan Köppen ha sostituito, indossando l'inconfondibile aspetto di Dr. Bob con un cappello da baseball e occhiali rotondi. Ha informato le due partecipanti alla prova Miras e Fleur di ciò che le aspettava. Dr. Bob sarà assente anche nell'episodio del giorno 15.

La nuova stagione di "Sono una celebrità" è una speciale commemorazione del 20º anniversario del programma, che ha debuttato nel 2004. È un

