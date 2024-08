- Quasi un incidente nel funzionamento della struttura di assistenza della turbina di Potsdam

La squadra di calcio femminile di Turbine Potsdam non ha ricevuto la sorpresa attesa al ritorno in Bundesliga. Tuttavia, l'atteggiamento positivo è rimasto tra le nuove promosse. "Ottimo sforzo della mia squadra in questa partita. Questo è il punto chiave. Non è stata una catastrofe", ha detto l'allenatore di Turbine, Marco Gebhardt, dopo una sconfitta per 0:2 nella prima partita della stagione contro i campioni in carica del Bayern Monaco, grazie a due calci d'angolo trasformati dalla svedese Linda Sembrant (22° e 85° minuto). Accanto a lui, il co-allenatore Dirk Heinrichs aveva preparato efficacemente la squadra per i campioni.

Durante la partita, il Bayern Monaco ha principalmente controllato il gioco nella metà campo di Turbine e intorno all'area di rigore. Tuttavia, i resilienti padroni di casa hanno resistito fino alle ultime due azioni a calcio d'angolo che hanno segnato la loro fine. "Abbiamo basically dormito", ha detto la giocatrice infortunata Viktoria Schwalm, che aveva contribuito alla promozione con i suoi gol all'ultimo minuto nella finale della stagione precedente.

La capitano Jennifer Cramer ha anche espresso la sua frustrazione per non essere riuscita a ottenere almeno un punto contro il favorito indiscusso. "Ovviamente, fallire a causa di due gol standard è frustrante. Ma possiamo essere contenti della nostra prestazione generale", ha affermato. Prima della stagione, il presidente di Turbine, Karsten Ritter-Lang, aveva dichiarato che non potevano competere con il Bayern Monaco o il VfL Wolfsburg e avrebbero dovuto lottare per i punti contro le altre squadre per rimanere a galla.

La Bundesliga avrà una pausa la prossima settimana, ma Turbine ha in programma la derby contro la squadra della lega regionale della DFB Cup, Viktoria Berlin, per l'8 settembre. Le due squadre si sono scontrate due anni fa nel secondo turno, con Turbine che ha vinto 3:2 ai rigori. Tuttavia, la stagione si è conclusa con la retrocessione. Determinata a ottenere un risultato diverso questa volta, la squadra di rango più alto mira a ottenere un biglietto per la Bundesliga con un risultato favorevole.

