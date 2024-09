- "Quasi un disastro": i pastori finiscono in quarta posizione

Leon Schäfer è ancora frustrato per aver mancato un posto sul podio nei 100 metri alle Paralimpiadi. Ha definito le sue due quarte posizioni allo Stade de France a Parigi "quasi disastrosi, dal punto di vista delle prestazioni". "Se avessi vinto nel salto in lungo oggi, avrei potuto mandare giù la mia delusione meglio. Chi lo sa?"

Il giorno prima, Schäfer aveva promesso a se stesso di "assicurarsi" la vittoria in quella gara. "Ero mentalmente preparato. Potevo sentire la paura negli altri concorrenti nella stanza di chiamata. Non riesco a spiegare cosa sia andato storto," ha detto Schäfer, che ha dovuto sottoporsi all'amputazione della gamba destra inferiore e del ginocchio a causa del cancro osseo.

Felix Streng ha completato la sua corsa in un'altra categoria, conquistando una medaglia di bronzo, ma anche lui si è sentito deluso. "Come sprinter, vai alla linea di partenza per vincere una gara. Penso che fosse l'obiettivo, lasciare qui come campione in carica. Ma sono qui ora, e ho aggiunto la mia sesta medaglia paralimpica alla mia collezione alla mia terza edizione dei Giochi," ha detto.

Johannes Floors ha terminato subito dietro Streng, ma il suo obiettivo principale è nei 400 metri. Ha tratto molti aspetti positivi dalla gara. "Ho imparato a gestire l'atmosfera, sono familiare con il percorso e i blocchi di partenza, e venerdì, mescolerò le carte e prenderò la bandiera a scacchi," ha detto il 29enne, che ha concluso come il miglior amputato doppio.

