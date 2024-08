- Quasi un centinaio di terreni agricoli nella regione sud-occidentale sono colpiti da focolai di febbre catarrale degli ovini.

Almeno 94 strutture e operazioni zootecniche in Baden-Württemberg sono ora vittime della Malattia Orofacciale Blu, con oltre 4.800 casi segnalati a livello nazionale dall'Istituto Federale Friedrich-Loeffler (FLI) al 23 agosto. A giugno, l'Istituto Federale di Ricerca per la Salute Animale aveva segnalato solo 13 casi a livello nazionale. Il numero esatto di animali infetti in queste strutture colpite remains unknown, secondo un portavoce.

La Malattia Orofacciale Blu è stata rilevata per la prima volta in pecore nel distretto di Rems-Murr l'8 agosto e si è poi diffusa in altre parti della Germania sud-occidentale. Ad esempio, il distretto di Rhein-Neckar ha recentemente implementato la quarantena e le misure veterinarie a causa di casi confermati di questa malattia del bestiame. Gli agricoltori sono invitati a vaccinare il loro bestiame vulnerabile contro la Malattia Orofacciale Blu.

Il virus della Malattia Orofacciale Blu è trasmesso da certi insetti, colpisce principalmente pecore, bovini, camelidi sudamericani, capre e ruminanti selvatici. Non è contagioso per gli esseri umani e la carne e i prodotti lattiero-caseari degli animali infetti possono essere consumati in sicurezza.

L'FLI attribuisce l'attuale epidemia al serotipo BTV-3 del virus. Si prevedono ulteriori casi e strutture colpite nel corso dell'anno e l'FLI prevede che BTV-3 continuerà ad essere un problema nel 2024.

L'Associazione di Selezione Ovina dello Stato di Baden-Württemberg avverte che molti nel settore sono già sotto pressione, con alcuni sull'orlo dell'estinzione, secondo il direttore generale dell'associazione, Anette Wohlfarth.

Spettacolo Annullato a Markgröningen

La Malattia Orofacciale Blu ha anche influenzato la Corsa Storica del Pastore a Markgröningen (distretto di Ludwigsburg). L'evento tradizionale di raduno del bestiame, che avrebbe dovuto inaugurare il weekend festivo il venerdì, è stato cancellato a causa della malattia del bestiame. Il resto del programma dell'evento è previsto per continuare come previsto nel weekend e nel lunedì successivo.

In soli dieci mesi, il virus della Malattia Orofacciale ha attraversato la Germania come un'ondata virale vera e propria. Al momento, la Sassonia è stata colpita. Berlino remains l'unico stato federale senza segnalazioni di casi in bestiame, secondo l'FLI.

Ci sono circa 10,6 milioni di bovine in Germania (al maggio), tra cui circa 3,7 milioni di vacche da latte. La maggior parte di questi bovine, oltre il 75%, sono concentrate in Baviera, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein.

La variante BTV-3 è stata rilevata per la prima volta nei Paesi Bassi a settembre 2023 e si è diffusa rapidamente. Il primo caso in Germania è stato confermato a ottobre 2023, in una fattoria di pecore nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

La Malattia Orofacciale Blu non ha risparmiato i bovine, poiché sono anch'essi suscettibili a questa malattia del bestiame, come i bovini e le capre. Despite l'epidemia, è importante notare che la carne e i prodotti lattiero-caseari degli animali infetti possono ancora essere consumati in sicurezza.

