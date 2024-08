- Quasi tutta la squadra: l'Olimpica di ritorno è nella squadra di pallavolo del Brasile

La rinomata squadra tedesca di pallavolo, Berlin Volleys, ha iniziato i preparativi per la pre-stagione con i giocatori Ruben Schott, Tobias Krick e Johannes Tille. Questi atleti hanno ottenuto una pausa temporanea a causa della loro partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Nel frattempo, Moritz Reichert, altro membro della nazionale tedesca del leggendario roster del club, ha partecipato a due sessioni di allenamento con i Berlin Volleys la scorsa settimana, ma è in luna di miele fino al 27 agosto.

Durante la prima sessione di allenamento dell'1 agosto, l'allenatore dei Berlin Volleys Joel Banks ha diretto un piccolo gruppo di sette giocatori. Oltre a Reichert, solo Simon Plaskie e Kyle Dagostino, le ultime aggiunte, non sono presenti nella rosa completa di 14 giocatori. Il 29enne Plaskie è ancora con la nazionale belga fino al 2 settembre, mentre l'americano Dagostino è previsto per unirsi alla squadra a Berlino il 6 settembre, beneficiando di un permesso per il matrimonio.

Amichevoli contro Netzhoppers

I Berlin Volleys inaugurano la loro campagna Bundesliga in casa contro i Grizzlys Giesen il 21 settembre. Tuttavia, disputeranno le loro prime due partite amichevoli questa settimana contro gli avversari della Bundesliga Netzhoppers Königs Wusterhausen, giovedì e sabato.

