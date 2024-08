- Quasi mezzo milione di euro di danni per incendio in magazzino

Un incendio in un magazzino di una fattoria ha causato danni stimati minimi di 400.000 euro. La polizia ha riferito questo. Secondo la polizia, il magazzino della fattoria a Biberach an der Riß conteneva principalmente balle di fieno e colture come grano e colza. I residenti della fattoria sono rimasti illesi, ha detto un portavoce della polizia. La causa dell'incendio era ancora ignota.

Il magazzino danneggiato della fattoria potrebbe essere sostituito con nuove strutture di stoccaggio per conservare i materiali della fattoria. In alternativa, la fattoria potrebbe dover affittare strutture di stoccaggio temporanee fino alla ricostruzione del magazzino originale.

