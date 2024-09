- Quasi la metà delle imprese agricole fatica a trovare posti di apprendistato.

Nella regione del Mecklenburg-Vorpommern, le imprese che offrono apprendistati continuano ad affrontare la sfida di riempire questi posti. Questo problema è principalmente dovuto alla scarsità di candidati idonei, secondo le Camere di Commercio e Industria di MV, che si riferiscono a un'indagine sull'apprendistato del 2023 condotta dalla Camera di Commercio Tedesca (DIHK). Più di 569 fornitori di formazione in MV hanno partecipato a questa indagine nel mese di maggio.

L'indagine indica che il 43% dei fornitori di formazione nella parte nord-orientale ha incontrato difficoltà nel riempire tutti i posti di apprendistato offerti nel 2023. Si tratta di una diminuzione del 8% rispetto al 2022 e rimane al di sotto della media nazionale del 49%. Tuttavia, questo non suggerisce un significativo rovesciamento di questa tendenza. Il 62% delle aziende in MV ha citato la scarsità di candidati appropriati come principale motivo, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.

In modo interessante, il 43% delle aziende che hanno incontrato difficoltà nel riempire i posti non ha ricevuto alcuna domanda, una situazione che le camere hanno espresso come particolarmente preoccupante. Per rendersi più attraenti come datori di lavoro, molte aziende in MV offrono incentivi finanziari e materiali e si concentrano anche su una gerarchia piatta all'interno dell'organizzazione. Per la maggior parte delle aziende, l'attrezzatura moderna dotata di tecnologia IT è non-negotiable.

