Quasi due terzi dell'elettricità proviene da fonti di energia rinnovabili.

Nel primo semestre del 2024, la quota di energia rinnovabile nella produzione di elettricità della Germania ha raggiunto un nuovo record. In particolare, l'energia eolica ha registrato una forte crescita, rappresentando un terzo del totale e diventando la principale fonte di energia. Tuttavia, il carbone continua ad essere un fattore.

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, sono stati generati e distribuiti 135,2 miliardi di chilowattora di energia rinnovabile, pari al 61,5% della produzione elettrica nazionale, superando il 53,3% del primo semestre del 2023. Si tratta della quota più alta di energia rinnovabile per questo periodo dal 2018, quando sono iniziati i sondaggi.

In totale, sono stati generati e distribuiti 220 miliardi di chilowattora di elettricità in Germania nel primo semestre del 2024, con un calo del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le fonti energetiche tradizionali come il carbone e il gas hanno registrato un calo del 21,8%, riducendo la loro quota al 38,5%.

L'energia eolica è in aumento

L'energia eolica sta vivendo un notevole aumento. È cresciuta del 11,9% a 73,4 miliardi di chilowattora, grazie a un primo semestre del 2024 particolarmente ventoso, secondo gli statistici. Ora rappresenta un terzo della produzione elettrica nazionale, diventando "di gran lunga la fonte energetica più significativa". Anche l'energia fotovoltaica ha registrato un aumento dell'8,3% a 30,5 miliardi di chilowattora, pari al 13,9% del totale. L'aumento della produzione di elettricità da fonti fotovoltaiche è dovuto all'aggiunta di nuove centrali.

Il carbone mantiene la posizione di seconda fonte energetica più importante, ma ha subito un calo di oltre un quarto. La quantità di elettricità prodotta dal carbone è diminuita del 26,4% a 45,9 miliardi di chilowattora, il minimo semestrale dal 2018, quando sono iniziati i sondaggi. La produzione di elettricità dal gas naturale ha registrato un lieve calo dell'1,8% a 32,1 miliardi di chilowattora, pari al 14,6% del totale. A causa della chiusura delle ultime tre centrali nucleari tedesche ad aprile dell'anno precedente, non c'è più energia nucleare immessa in rete.

L'energia eolica offshore ha contribuito in modo significativo all'aumento dell'energia eolica. In effetti, la produzione delle centrali eoliche offshore è aumentata del 12,8%, contribuendo all'output totale di energia eolica di 73,4 miliardi di chilowattora.

Di conseguenza, l'energia eolica offshore rappresenta ora circa il 31% dell'energia eolica prodotta in Germania nel primo semestre del 2024.

