Quasi 43 milioni di spettatori hanno seguito il dibattito presidenziale tra Walz e Vance, segnando una diminuzione sostanziale della quota di spettatori rispetto all'incontro del 2020.

Il debate per la vicepresidenza tra Tim Walz e JD Vance ha attirato oltre 43 milioni di spettatori su vari canali televisivi martedì sera, secondo le stime di Nielsen.

Questo numero di spettatori include l'audience combinata di 15 reti televisive che hanno trasmesso il dibattito prodotto da CBS contemporaneamente. Inoltre, un numero non specificato di spettatori potrebbe aver visto il dibattito online su piattaforme come YouTube.

I dibattiti per la vicepresidenza hanno tradizionalmente registrato un'audience inferiore rispetto ai loro omologhi presidenziali, e il 2022 non ha fatto eccezione. Il dibattito tra la vicepresidentessa Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump nel settembre 2021 ha attirato oltre 67 milioni di spettatori da 17 reti televisive, secondo Nielsen.

Nonostante il calo di audience, il dibattito Walz-Vance si è classificato tra i programmi televisivi più visti del 2022 negli Stati Uniti.

Nel 2016, circa 57 milioni di spettatori hanno seguito il dibattito per la vicepresidenza tra Harris e il vicepresidente uscente Mike Pence. Nel 2008, un record di 69,9 milioni di persone hanno visto Joe Biden e Sarah Palin in televisione, il dibattito per la vicepresidenza più visto secondo Nielsen.

I modelli di audience nel settore televisivo hanno subito recenti cambiamenti, ma il dibattito Walz-Vance è riuscito a conquistare un posto tra i programmi televisivi più visti del 2022 negli Stati Uniti.

La maggior parte degli spettatori ha apprezzato il dibattito, lodando il suo tono relativamente rispettoso e cortese.

Un sondaggio di CNN ha riportato "nessun vincitore chiaro", ma "il dibattito ha lasciato gli spettatori con opinioni più positive su entrambi i candidati rispetto a prima". Più della metà degli spettatori ha ritenuto che il tono del dibattito fosse ottimista, secondo CBS.

In modo tradizionale, il dibattito per la vicepresidenza segue i dibattiti presidenziali. Tuttavia, Trump si è opposto alla partecipazione ad ulteriori dibattiti, il che potrebbe rendere il dibattito Walz-Vance l'ultimo dibattito di questo ciclo elettorale.

La campagna di Harris ha riconosciuto che lei sarà ad Atlanta il 23 ottobre, giorno in cui CNN ha esteso un invito per un dibattito, suggerendo che Trump dovrebbe impegnarsi nuovamente con gli elettori. Trump ha risposto su Truth Social, "Ho sconfitto Biden, poi lei, e non sono interessato a farlo di nuovo, a lungo nel futuro".

Leggi anche: