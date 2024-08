- Quasi 100 morti dopo l'attacco israeliano a una scuola di Gaza

In un attacco aereo devastante dell'esercito israeliano su un edificio scolastico nella città di Gaza, sono state uccise decine di persone, secondo i resoconti palestinesi. Un portavoce della Difesa Civile palestinese controllata da Hamas ha dichiarato che almeno 93 persone sono state uccise nell'edificio, che era utilizzato come rifugio per i profughi.

L'esercito israeliano ha confermato l'attacco, che ha preso di mira un centro di comando di Hamas situato nell'edificio. L'aviazione ha utilizzato razzi di piccolo calibro e l'esercito ha affermato che il numero di morti non sarebbe stato elevato. Le affermazioni di entrambe le parti non possono essere verificate in modo indipendente.

L'attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino mentre molte persone stavano eseguendo le preghiere del mattino. Gli uomini si trovavano al piano terra, mentre le donne e i bambini erano ai piani superiori della scuola Al-Tabain nel centro di Gaza City.

Gli ospedali a Gaza sono al limite

I testimoni hanno descritto scene orribili. L'aria era impregnata dell'odore di carne bruciata e i resti dei corpi erano sparsi ovunque, ha detto un vicino che si è precipitato sulla scena dopo l'esplosione. Ha detto di aver pianto. Una donna sopravvissuta all'attacco al piano superiore ha dichiarato di aver perso dieci membri della sua famiglia, tra cui il padre, i due figli e i fratelli.

I circoli medici e di sicurezza palestinesi hanno stimato più di 100 morti e decine di feriti. Il portavoce della Difesa Civile ha dichiarato che molte altre persone sarebbero morte perché gli ospedali nella Striscia di Gaza erano a malapena in grado di fornire cure adeguate ai gravemente feriti.

L'esercito israeliano ha affermato che Hamas aveva stabilito un centro di comando nella stanza delle preghiere della scuola Al-Tabain nel centro di Gaza City. Al momento dell'attacco, erano presenti almeno 20 combattenti di Hamas. Hamas ha negato questo, sostenendo che le vittime erano civili.

I paesi mediatori condannano l'attacco di Israele

L'attacco ha scatenato l'indignazione nella regione. Egitto e Qatar - due paesi arabi che mediavano i colloqui per un cessate il fuoco indiretto tra Israele e Hamas - hanno condannato la "massacro". È stato un "continuazione di crimini su larga scala" in cui sono state uccise "vaste quantità di civili indifesi", ha dichiarato il ministero degli Esteri egiziano. L'attacco è stata una "chiarissima prova" che non c'è volontà da parte israeliana di porre fine alla brutale guerra nella Striscia di Gaza.

Il ministero degli Esteri qatarieno lo ha definito un "crime brutale contro i civili indifesi". Il Qatar ha chiesto un'urgente indagine internazionale sull'incidente.

Il capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, ha espresso orrore per l'attacco. "Almeno dieci scuole sono state prese di mira nelle ultime settimane. Non c'è giustificazione per queste massacri", ha scritto su X. "Siamo scioccati dal numero totale di vittime". Un cessate il fuoco è l'unico modo per fermare il killing di civili e garantire il rilascio degli ostaggi, ha avvertito.

Israele: Hamas usa i civili come scudi umani

Nel conflitto in corso da dieci mesi nella regione costiera isolata, molte persone continuano a perdere la vita negli attacchi israeliani. L'obiettivo di Israele in questa guerra è distruggere Hamas. Il fatto che i civili siano spesso tra le vittime viene spiegato da Israele come Hamas che utilizza scuole e ospedali come scudi e sfrutta i civili come scudi umani. Le vittime civili sono un "danno collaterale legittimo" delle azioni militari, secondo il loro comunicato.

Queste e le versioni contrastanti sono difficili da verificare su base caso per caso. La Corte internazionale di giustizia dell'Aia sta attualmente esaminando un'azione legale presentata dal Sud Africa, che mira a stabilire che Israele sta commettendo genocidio contro i palestinesi nella guerra di Gaza. Israele nega categoricamente questo.

Il Commissario generale dell'UNRWA, Philippe Lazzarini, ha condannato l'ultimo attacco israeliano. Le scuole, come altre strutture civili, non dovrebbero mai essere un obiettivo per alcuna delle parti in conflitto, né dovrebbero essere utilizzate per scopi militari.

La guerra di Gaza è stata innescata dalla strage senza precedenti di ottobre 2023, in cui Hamas e altri gruppi hanno ucciso oltre 1.200 persone in Israele. Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, al momento del sabato, 39.790 persone sono state uccise e altre 91.702 ferite nella Striscia di Gaza dal inizio della guerra. Questi numeri non distinguono tra civili e combattenti e non possono essere verificati in modo indipendente.

Un cessate il fuoco nella guerra di Gaza è visto come fondamentale per allentare le tensioni nel Medio Oriente. Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto hanno entrambi i fronti in una dichiarazione congiunta, invitandoli a raggiungere un accordo.

