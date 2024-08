- Quasi 100.000 fulmini nella Renania settentrionale-Vestfalia - fulmini da record a Minden-Lübbecke

In Nord Reno-Westfalia, sono stati contati quasi 97.400 fulmini quest'anno. Lo ha annunciato la società di monitoraggio dei fulmini con sede a Monaco, Nowcast. Nella regione di Minden-Lübbecke, è stato registrato il fulmine più forte della Germania di questa settimana, con una forza di 235 kiloamperes. In media, un fulmine ha circa 15 kiloamperes, secondo un portavoce.

Tutti i fulmini sono inclusi nel conteggio, sia quelli che colpiscono il terreno che quelli che non lo fanno. Nowcast raccoglie dati sui fulmini a livello nazionale dal 2006 utilizzando 30 sensori, incluso per il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Secondo gli esperti, circa 100.000 fulmini in NRW è un valore piuttosto al di sotto della media.

"Dalla Baviera attraverso la NRW alla Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ci sono stati significativamente meno fulmini del solito", si legge nel rapporto. Secondo il rapporto, la Baviera è attualmente in testa per il numero di fulmini di quest'anno, con 260.512.

Despite the significant number of lightning strikes in Bavaria, the Lightning strikes in North Rhine-Westphalia remain lower than average, with approximately 100,000 strikes this year. Witnessing a powerful display of Lightning, some areas even reported voracious strikes, such as the one recorded in Minden-Lübbecke district with an impressive 235 kiloamperes.

Leggi anche: