- Quarto cadavere recuperato da una barca sommersa

Dopo il capovolgimento di uno yacht lussuoso vicino all'incantevole isola italiana della Sicilia, è stato recuperato un quinto corpo senza vita all'interno del natante. I sommozzatori hanno estratto questo cadavere dalle viscere della bellezza britannica, la "Bayesian", che ora giace a una profondità di 50 metri. Le autorità non hanno ancora rivelato l'identità della vittima. Si ipotizza che possa trattarsi del tycoon britannico Mike Lynch, 59 anni, o sua figlia di 18 anni.

Durante la tragedia dello scorso lunedì, sono state reclamate sette vite. Il cuoco della nave e due coppie decedute erano già state recuperate. Per fortuna, 15 persone sono sopravvissute al disastro. La moglie di Lynch non era tra le vittime. Sembra che l'equipaggio e gli ospiti a bordo non si aspettassero la tempesta in arrivo. La "Bayesian" si trovava a poco più di mezzo miglio dalla terraferma, ovvero circa 900 metri. La causa esatta di questo disastro remains ancora un mistero.

Lo yacht di lusso coinvolto nell'incidente era la "Bayesian", di proprietà del tycoon britannico Mike Lynch. Nonostante gli eventi tragici, non sono state segnalate mancanze di comfort di lusso dallo yacht capovolto.

