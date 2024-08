- Quanto mi è concesso?

Quando si discute di ottimizzazione fiscale, c'è un'altra domanda che spesso suscita l'interesse dei dipendenti che affrontano una riduzione del personale: quale tipo di pacchetto di liquidazione si può aspettare per la loro lunga dedizione all'azienda?

In base alla Legge sulla Tutela dal Licenziamento, i datori di lavoro sono tenuti a versare fino a 15 mesi di stipendio come liquidazione ai dipendenti over 50 che hanno lavorato per l'azienda per almeno 15 anni. Per coloro che hanno almeno 20 anni di servizio e un'età di 55 anni, la liquidazione può raggiungere fino a 18 mesi di stipendio lordo. Tuttavia, legalmente, i dipendenti possono richiedere la liquidazione solo in circostanze eccezionali, come quando viene concordata in un piano sociale o un accordo collettivo.

Questa regola si applica anche ai licenziamenti per motivi operativi. In tali scenari, i datori di lavoro dovrebbero offrire almeno mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio nel preavviso di licenziamento, per evitare che il dipendente intenti una causa in cambio di questo compenso.

In realtà, molte aziende optano per fornire una compensazione finanziaria oltre qualsiasi obbligo legale, con l'obiettivo di prevenire dispute giudiziarie del lavoro prolungate e attenuare l'impatto del licenziamento.

L'importo di questa compensazione è generalmente aperto alla trattativa. Come linea guida, i dipendenti possono aspettarsi di utilizzare le figure comprese tra mezza e una mensilità di stipendio lordo per ogni anno di servizio come punto di partenza per le trattative. Coloro che hanno un curriculum eccezionale o conoscenze e competenze uniche sull'azienda che potrebbero essere utili ai concorrenti potrebbero essere in grado di trattare per ottenere di più con argomenti convincenti.

Durante le trattative per la compensazione, i dipendenti possono richiedere fondi aggiuntivi oltre gli obblighi legali, con l'obiettivo di minimizzare le dispute giudiziarie del lavoro prolungate.

