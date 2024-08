Indice

Come viene valutato il livello di minaccia in Germania?

Che cosa significa il "rischio elevato astratto" di cui si parla?

Che cosa si ottiene con i divieti?

Fino a che punto è consentita la sorveglianza?

Quanti islamisti ci sono in Germania?

Vengono espulsi i "pericolosi" stranieri e i predicatori salafiti radicali?

- Quanto è grande la minaccia terroristica islamista in Germania?

I giovani islamisti ispirati da predicatori radicali online per compiere attacchi terroristici sono spesso difficili da individuare per le autorità di sicurezza. Questo è il caso anche in Austria, dove tre concerti della cantante pop Taylor Swift sono stati annullati a seguito di un avviso specifico, così come in Germania. Spesso, sono gli statements sospetti nei chat, gli ordini di materiali sospetti o i trasferimenti online a gruppi islamici a essere gli unici indizi.

Come viene valutato il livello di minaccia in Germania?

Relativamente alto. Ciò si può vedere, tra le altre cose, nello sforzo fatto dalle autorità di sicurezza durante gli Europei di calcio di quest'estate. "Il rischio di attacchi giihadisti è tanto alto quanto non lo era da tempo", ha dichiarato Thomas Haldenwang, presidente dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, all'agenzia di stampa tedesca a giugno. Le autorità di sicurezza stanno elaborando sempre più segnalazioni corrispondenti.

Che cosa significa il "rischio elevato astratto" di cui si parla?

Ciò significa che le autorità attribuiscono a molte persone in Germania l'intenzione di tentare un attacco terroristico per una convizione politico-religiosa distorta. Non significa che si conosca di piani in cui i mezzi dell'atto e il bersaglio sono già noti. Tuttavia, se le autorità di sicurezza vedono un alto rischio in un caso specifico, intervengono anche se gli elementi individuali di un possibile piano sono ancora mancanti.

Tra gli ultimi attacchi terroristici islamici che non sono stati prevenuti, viene contato il gesto sanguinoso di un 27enne che ha ucciso un passante di 35 anni con un coltello a Duisburg ad aprile 2023. Nove giorni dopo, ha accoltellato quattro visitatori in una palestra.

Si dice che un movente religioso abbia giocato un ruolo nell'attacco con il coltello a Mannheim, dove un 25enne afghano ha ferito cinque uomini con un coltello alla fine di maggio. Uno di loro, il 29enne poliziotto Rouven Laur, è morto due giorni dopo a causa delle sue ferite.

La Protezione della Costituzione ha anche diverse moschee nel mirino, in cui i predicatori incitano contro i supposti infedeli. Vengono emessi nuovamente divieti qui. Ad esempio, lo stato di Bassa Sassonia ha vietato la Comunità musulmana tedesca (DMG) di Braunschweig a giugno.

Il Salafismo è un movimento estremamente conservatore e retrogrado dell'Islam. I suoi seguaci si considerano campioni di un Islam non adulterato. Rifiutano le riforme e vogliono trasformare lo stato, l'ordine giuridico e la società secondo il loro libro delle regole. L'obiettivo è l'istituzione di un "califfato" islamico.

Che cosa si ottiene con i divieti?

"Non tolleriamo alcuna associazione in cui i supposti infedeli, le donne o gli ebrei, nonché il nostro ordine sociale nel suo insieme, sono regolarmente svalutati e la cui lotta viene chiamata", ha spiegato la ministra dell'Interno di Bassa Sassonia Daniela Behrens (SPD) al momento del divieto della DMG. Per attuare la misura, sono stati perquisiti un totale di otto oggetti a Braunschweig e Berlino.

Tuttavia, ci sono spesso individui tra i giovani sospetti di terrorismo che non hanno mai messo piede in una moschea salafita ma sono influenzati esclusivamente dai cosiddetti predicatori di TikTok.

Alcuni di questi predicatori, che sono spesso affiliati a determinate moschee e trovano il loro pubblico in tutto il mondo di lingua tedesca, includono Ahmed A., noto come Abul Baraa, che si trova a Berlino. Da quando è stato emesso il divieto della DMG, che ha anche comportato perquisizioni presso la sua residenza e la cancellazione di molti dei suoi video online, si dice che sia diventato un po' più cauto nel suo discorso, secondo le informazioni dell'agenzia di stampa tedesca. Il noto predicatore salafita ha la cittadinanza tedesca.

Fino a che punto è consentita la sorveglianza?

In particolare, è difficile da individuare i giovani islamisti che si radicalizzano sotto l'influenza dei predicatori salafiti e i terroristi che diffondono il loro contenuto esclusivamente online, in particolare sui social media. Trovare indizi precoci per le autorità di sicurezza è spesso più difficile - anche perché le barriere per la sorveglianza delle telecomunicazioni in Germania sono alte.

Spesso, inizia con una segnalazione di un'agenzia di intelligence statunitense, che ha notato le simpatie per le organizzazioni terroristiche Islamic State (IS) o Al-Qaeda. Se si trovano ulteriori informazioni che indicano una volontà di agire, il sospetto può essere arrestato o posto in custodia.

Sì. Secondo il governo federale, tra il 2021 e giugno 2024 sono state espulse dalla Germania 35 cosiddette persone pericolose. Con "persone pericolose" si intendono individui sospettati dalla polizia di aver commesso crimini gravi a sfondo politico, inclusi attacchi terroristici. Tuttavia, alcune di queste "persone pericolose" e molti dei salafiti che predicano in Germania sono anche cittadini tedeschi. Alcuni di loro sono cittadini di paesi verso cui la Germania non può attualmente procedere con l'espulsione per motivi legali o pratici, come la Siria e l'Afghanistan.

Il fatto che il numero di "persone pericolose" presenti in Germania sia in calo da anni non è dovuto solo alle espulsioni, ma anche al fatto che alcuni se ne vanno volontariamente o si distaccano dall'ideologia radicale. A luglio 2021, erano ancora presenti 333 islamisti valutati a livello federale. Attualmente, secondo quanto riferito dal Redaktionsnetzwerk Deutschland citando l'Ufficio federale di polizia criminale, 96 "persone pericolose" sono in custodia in Germania e 208 sono a piede libero nel territorio federale.

Oltre all'Austria, anche la Germania ha problemi con giovani islamisti ispirati da predicatori online radicali per compiere attacchi terroristici. Questo è stato evidente durante i campionati europei di calcio in Germania, dove il livello di minaccia è stato valutato relativamente alto.

L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione in Germania ha attribuito a molti individui un "livello di minaccia astrattamente alto", indicando una potenziale intenzione di tentare un attacco terroristico a causa di convinzioni politiche-religiose errate.

