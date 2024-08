- Quanto e' buona la quarta stagione?

La serie commedia romantica "Emily in Paris" è una delle produzioni più popolari sulla piattaforma di streaming Netflix. Lily Collins (35) tornerà nei panni dell'americana Emily Cooper il 15 agosto, vivendo nuove avventure e intrecci romantici nella capitale francese. Tuttavia, la quarta stagione della serie di successo uscirà in due parti, con il season finale che inizierà il 12 settembre, composto da cinque episodi, proprio come la prima parte. Ecco cosa aspettarsi dal ritorno della serie.

Cosa aspettarsi nella quarta stagione

Il matrimonio fallito di Camille (Camille Razat, 30) e Gabriel (Lucas Bravo, 36) alla fine della stagione precedente ha gettato anche la vita di Emily (Collins) nel caos. Il suo ragazzo inglese Alfie (Lucien Laviscount, 32) ha subito rotto con lei, mentre Emily è l'unica a sapere che Camille aspetta il bambino di Gabriel.

Queste sono circostanze impegnative per la quarta stagione, ma allo stesso tempo Emily e Gabriel sembrano finalmente liberi di diventare una coppia, se lo sceglieranno. Tuttavia, Emily è incerta all'inizio dei nuovi episodi e ancora ha sentimenti per Alfie, che la evita. Nel frattempo, Mindy (Ashley Park, 33) e la sua band si stanno preparando per partecipare all'Eurovision Song Contest, ma stanno rimanendo a corto di soldi. E la dominante boss di Emily, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 61), non sta solo affrontando la riorganizzazione del team all'Agence Grateau, ma deve anche affrontare un delicato dilemma del suo passato.

Emily a Roma e Parigi d'inverno

Nella nuova, quarta stagione di "Emily in Paris", le cose saranno diverse. La produzione mostrerà nuove sfaccettature della capitale francese, poiché la serie Netflix si svolgerà anche in inverno per la prima volta, dando alla moda mostrata una nuova dimensione.

Inoltre, il personaggio principale Emily questa volta si recherà a Roma. Compariranno nuove figure, come il fascinoso Marcello (Eugenio Franceschini, 32), un sicuro erede della influente famiglia italiana Muratori. A Parigi, gli spettatori incontreranno per la prima volta la madre di Sylvie, interpretata dalla leggendaria attrice francese Liliane Rovere ("Dov'è il mio agente!", 91).

"Emily in Paris" continua a impressionare nella quarta stagione

All'inizio della precedente stagione della popolare serie comedy Netflix, il personaggio principale Emily era bloccata in una dilemma professionale, cercando invano di lavorare per entrambi il suo capo francese Sylvie e il suo mentore americano Madeline (Kate Walsh, 56).

Nella nuova, quarta stagione di "Emily in Paris", il protagonista ora è più stabile nella sua vita professionale, mentre il suo collega Julien (Samuel Arnold, 33) è sempre più infastidito dal comportamento invadente di Emily nelle riunioni. Quando assume troppi clienti e campagne per i suoi gusti, finalmente agisce.

Emily, i suoi vicini Gabriel e Camille e la tornata artista greca Sofia (Melia Kreiling, 34) navigano nella loro sempre più complessa ragnatela di relazioni nella quarta stagione, mentre il capo di Emily Sylvie si trova coinvolto in un caso MeToo che la costringe a prendere una difficile decisione professionale.

Il ritmo della storia rimane alto. Il creatore della serie Darren Star (63), che in precedenza ha lavorato su indimenticabili serie di successo come "Sex and the City" e "Beverly Hills, 90210", e l'intero team di scrittura di "Emily in Paris" continuano a trovare storie affascinanti e coinvolgenti. E, come sempre, la moda mostrata, insieme alla bellissima città di Parigi, è motivo sufficiente per guardare i nuovi episodi.

Si dice che sia in lavorazione una quinta stagione di "Emily in Paris", anche se Netflix non l'ha ancora confermato ufficialmente. La serie dovrebbe quindi continuare per diversi anni ancora.

