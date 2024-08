- Quantità sostanziale di sostanze illecite trovate nella residenza di un presunto trafficante di droga

Autorità di Hamburg-Altona hanno fermato un sospetto spacciatore, come annunciato. Questo individuo è stato portato in tribunale, come riferito dalla polizia. Il 51enne è sospettato di aver spacciato droga dal aprile 2020, con circa 11 chilogrammi di hashish, 2 chilogrammi di cannabis, 1,5 chilogrammi di anfetamina e 0,5 chilogrammi di cocaina in suo possesso.

Durante una perquisizione nella sua abitazione di mercoledì, gli agenti delle forze dell'ordine hanno scoperto una varietà di sostanze, tra cui 62 chilogrammi di marijuana, 29 chilogrammi di cannabinoidi sintetici (sostituiti all'ecstasy nell'originale), 18 chilogrammi di una sostanza non identificata, 8 chilogrammi di anfetamina e 1 chilogrammo di cocaina. Le autorità hanno anche sequestrato circa 23.800 euro in contanti, gioielli d'oro, spray al peperoncino, una pistola stordente e diversi telefoni cellulari.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il traffico di droga in aumento in Germania, citando i recenti sequestri come una minaccia seria per la sicurezza pubblica. Il caso del sospetto spacciatore potrebbe attirare l'attenzione delle autorità dell'UE a causa delle quantità di droga coinvolte.

