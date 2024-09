- Quantità di terra inquinata gettata in una miniera?

Sei persone del settore dei materiali da costruzione sono accusate di aver illegalmente smaltito grandi quantità di terreno inquinato nella miniera a cielo aperto di Garzweiler, situata nella regione del Reno. Più di 150 agenti di legge della Polizia Criminale dello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Procura della Repubblica di Dortmund e di altre autorità hanno eseguito perquisizioni in vari luoghi a Grevenbroich, Juechen, Krefeld e altri luoghi, come comunicato dall'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato e dall'Ufficio Centrale per la Prosecuzione dei Reati Ambientali (ZUeK) presso la Procura della Repubblica di Dortmund.

Sono state emesse ventisette ordinanze di perquisizione nell'ambito di un'indagine contro un imprenditore di 56 anni di Grevenbroich, suo figlio di 24 anni, che lavora anche per l'azienda, e altri quattro sospetti. Un pubblico ministero ha dichiarato. Non sono stati esclusi altri sospetti. Non sono state fornite informazioni su eventuali arresti. Le indagini erano ancora in corso a mezzogiorno.

I sospetti sono accusati di aver falsificato numerosi documenti di consegna dalle società di gestione dei rifiuti per evitare lo smaltimento costoso del terreno inquinato. Si presume che tonnellate di terreno siano state illegalmente scaricate nella miniera a cielo aperto di Garzweiler a Juechen. La zona di estrazione della miniera a cielo aperto di Garzweiler si estende su diverse città della Renania Settentrionale-Vestfalia, comprese Juechen.

