- Quanti sono i numeri dei finanziamenti per la televisione in questa stagione e oltre?

Despite non aver concluso il campionato, il FC Bayern Monaco continua ad essere il maggiore beneficiario della distribuzione dei ricavi televisivi in Germania. Nella prossima stagione, la squadra che ha concluso al terzo posto nella precedente campagna può attendersi di ricevere oltre 100 milioni di euro. Tuttavia, la quantità esatta di ricavi che la Deutsche Fußball Liga (DFL) può distribuire a partire dal 2025/26 rimane un mistero condiviso da tutti gli altri club della 1. e 2. Bundesliga. La disputa in corso tra la DFL e il canale sportivo via internet DAZN ha importanti implicazioni a lungo termine.

Prima dell'inizio della stagione 2021/22 della Bundesliga a Mönchengladbach, i club professionistici hanno un'idea abbastanza chiara dei ricavi che riceveranno nei prossimi mesi dalle entrate della pubblicità televisiva nazionale e internazionale. La DFL pianifica di distribuire circa 1,212 miliardi di euro solo da entrate nazionali a favore dei 36 club professionistici tedeschi in questa stagione. Inoltre, ci sono circa 214 milioni di euro dalle entrate internazionali.

Bayern in testa, Stuttgart in coda

Il Bayern Monaco riceve la quota più alta delle distribuzioni, seguito da Borussia Dortmund e dai campioni del Bayer Leverkusen, che ricevono ciascuno circa 90 milioni di euro. Tuttavia, il VfB Stuttgart, classificato al secondo posto, riceve circa 56 milioni di euro e si classifica al 11º posto nella classifica dei ricavi televisivi, come calcolato dal portale affidabile "fernsehgelder.de".

La formula di distribuzione è complessa ma non segreta. Circa il 50% dei ricavi televisivi è basato su un importo base di circa 26 milioni di euro per ciascuna squadra di prima divisione e 7,4 milioni di euro per ciascuna squadra di seconda divisione. Questa struttura consente anche alle squadre relativamente nuove alla Bundesliga, come il FC St. Pauli (33,6 milioni) e il Holstein Kiel (31,5 milioni), di generare consistenti ricavi.

Il restante 43% è determinato dalle prestazioni passate, mentre lo sviluppo giovanile e l'interesse contano rispettivamente per il 4 e il 3%. I club attualmente dispongono dei dati DFL per la pianificazione a breve termine, ma la distribuzione per le stagioni future rimane incerta a causa dell'asta dei diritti sospesa quattro mesi fa, a causa del contenzioso legale tra la DFL e DAZN per il pacchetto televisivo più grande per le stagioni 2025/26 al 2028/29.

Il CEO della DFL, Steffen Merkel, aveva precedentemente sottolineato l'importanza dell'asta dei diritti, affermando che i suoi risultati erano "così importanti perché hanno conseguenze così ampie. I ricavi fissano il quadro economico quasi fino al prossimo decennio". I ricavi televisivi svolgono un ruolo cruciale nell'acquisizione di nuovi giocatori e nella negoziazione di contratti biennali, che spesso rappresentano una media del 30% del fatturato dei club. Per alcuni club, questa percentuale può raggiungere quasi il 50%.

Attualmente, i club, la lega e tutti i fornitori televisivi attendono la decisione dell'Istituto tedesco di arbitrato (DIS), che tratta la disputa DFL/DAZN. La decisione è attesa entro la fine di settembre, con le motivazioni da seguire a dicembre.

La data esatta della ripresa dell'asta dei diritti televisivi è incerta. Se DAZN aspetta le motivazioni, potrebbe avvenire molto più tardi. L

