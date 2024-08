- Quando torna il quiz?

"Chi Mi Sta Rubando La Scena?" tornerà presto sui nostri schermi con la sua sesta stagione. In questo game show, un musicista, un comico e un podcaster sfideranno Joko Winterscheidt (45) in sei nuovi episodi, cercando di rubargli la scena. ProSieben ha annunciato la data di inizio per la nuova stagione.

La musicista Nina Chuba (25), l'intrattenitore Kurt Krömer (49) e il podcaster e moderatore Tommi Schmitt (35) dovranno dimostrare il loro valore nei quiz a partire dall'8 settembre (ogni domenica alle 20:15 su ProSieben, una settimana prima su Joyn). Solo allora avranno la possibilità di rubare il ruolo di conduttore a Winterscheidt e condurre l'episodio corrispondente. In "Chi Mi Sta Rubando La Scena?", un telespettatore con un jolly avrà anche l'opportunità di superare i VIP e ottenere il posto di conduttore del game show di ProSieben. Joko Winterscheidt ha espresso la sua fiducia in una dichiarazione, dicendo: "Sono entusiasta dei cannonieri del quiz nella forma di Nina Chuba, Kurt Krömer e Tommi Schmitt. È sempre fantastico quando alcuni appassionati di quiz vogliono guardare un genio a tempo pieno come me all'opera".

Il comico e moderatore Kurt Krömer (49) ha acquisito popolarità grazie ai suoi show televisivi come "Krömer - Late Night Show" e "Chez Krömer", oltre al comedy show Amazon "LOL: Last One Laughing". Nina Chuba ha raggiunto il successo con il successo "Wildberry Lillet" e ha pubblicato il suo album di debutto "Glas" nel 2023, con brani come "Mangos mit Chili", "Glatteis" e "Ich hass dich". Tommi Schmitt ha due podcast di successo, "Gemischtes Hack" (con Felix Lobrecht) e "Copa TS", e lavora anche come moderatore in show come "Neo Ragazzi".

"Chi Mi Sta Rubando La Scena?": La Strada Per Il Tuo Proprio Show

In otto categorie di quiz e tre fasi di vittoria, i candidati, tra cui tre VIP e un candidato jolly, si sfideranno per raggiungere la finale. Dopo ogni fase di vittoria, un concorrente dovrà abbandonare la gara. Alla fine, Joko Winterscheidt si scontrerà con l'ultimo concorrente rimasto in un duello diretto, e se perderà, perderà il suo show al quiz finale condotto da Katrin Bauerfeind (42).

Il vincitore avrà quindi l'opportunità di presentare "Chi Mi Sta Rubando La Scena?" nell'episodio successivo secondo le proprie idee. Winterscheidt passerà al lato opposto e proverà a riconquistare il suo show. Nell'episodio finale, il vincitore potrà scegliere di avere la propria copertina su una rivista di puzzle o di lasciare il proprio segno sul "Walk of Brain" con un'impronta sulla fronte.

I VIP e il candidato jolly saranno messi alla prova nella Corte di Giustizia delle categorie di quiz, garantendo che solo i più preparati possano procedere. L'obiettivo finale per ogni concorrente è quello di rubare il ruolo di conduttore a Winterscheidt, una decisione che può essere presa dalla Corte di Giustizia alla fine della stagione.

