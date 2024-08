Quando si è avvicinati ai capelli di Davide di Michelangelo

"È tabù toccare le esposizioni" - una frase con cui siamo tutti familiari dalle visite ai musei durante l'infanzia. Ma ad Ancona, in Italia, incoraggiano attivamente i visitatori a toccare le sculture famose con le loro mani. Aldo Grassini racconta la storia di come lui e sua moglie hanno iniziato il Museo del tatto.

Il rispetto per il David di Michelangelo è così grande che a malapena si osa anche solo sfiorare i suoi capelli, naso o labbra. Ma al Museo Omero di Ancona non solo è consentito toccare, ma è anche incoraggiato. L'obiettivo principale è permettere alle persone non vedenti di esplorare e sentire le texture dell'arte, ma i visitatori che vedono sono anche i benvenuti a partecipare a questa esperienza unica.

"Di solito ci basiamo sulle descrizioni fornite dalle nostre guide", condivide Aldo Grassini con ntv.de. Insieme a sua moglie, l'84enne ha fondato il museo. Entrambi sono non vedenti, ma la loro passione per l'arte non è mai venuta meno. "Abbiamo viaggiato in tutta l'Europa", dice Grassini, "e ora stiamo esplorando altri continenti."

L'ufficio di Grassini si trova all'interno della Mole Vanvitelliana, un edificio impressionante proprio accanto al porto. La disposizione pentagonale impressionante dell'edificio gli dà un'aria da fortezza, ma originariamente è stato utilizzato come lazzaretto.

"Tocco proibito" e Diritti umani

Grassini parla della frustrazione di incontrare costantemente la frase "Il tocco è vietato". Capisce che ci sono opere d'arte in cui ha senso, ma "che danno posso fare a una scultura egizia, scolpita in un unico blocco di granito, se la tocco?" si chiede.

Inspirato da questa domanda, la coppia ha deciso di trasformare questa frustrazione in una missione per tutta la vita nel 1985. Mentre si trovavano ad Augusta, hanno vissuto un'altra occasione in cui le regole del museo limitavano la loro esperienza. Durante la cena, Daniela Grassini ha avuto l'idea di creare un museo per i non vedenti.

Grassini si riferisce alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che afferma che "ognuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di condividere i progressi scientifici e i loro benefici".

Sostenuti da questa convinzione, i Grassini si sono rivolti all'amministrazione locale, alle istituzioni regionali, alle autorità, alle scuole e a chiunque potesse aiutare a realizzare il loro sogno. Hanno anche cercato consigli da esperti per raccomandare quali opere un museo di sculture, con l'obiettivo di rappresentare la storia dell'arte dagli antichi Greci ai tempi moderni, dovrebbe esporre.

Omero il poeta cieco come guida

Otto anni dopo, il loro sogno si è realizzato. Una scuola ha fornito alcune aule vuote dove potevano essere esposte le prime 19 sculture - tutte fatte da originali mold. Da allora, hanno ottenuto una sede permanente alla Mole Vanvitelliana.

La scelta del nome del museo, Museo Omero, è stata ispirata dal poeta cieco Omero, che ha scritto l'Iliade e l'Odissea attraverso la sua immaginazione. "Un'abilità che viene anche risvegliata e nutrita attraverso il tatto. Curve, protuberanze, punti piatti, bordi sono come pezzi di puzzle che portano a un'immagine completa nella nostra testa", dice Grassini.

Oggi il museo presenta più di 200 opere esposte ai piani 2 e 3 della Mole. "La prima scultura che ho voluto toccare è stata la Venere di Milo", ricorda Grassini durante un tour delle sale. E ovviamente, c'è un esempio in mostra.

La vista dei dipinti, anche se sono copie, è commovente. Ma i visitatori non possono fare a meno di chiedersi se è davvero permesso toccare il Poseidone di bronzo? "Sì, lo è", corregge Alessia Varricchio, una collega stretta di Grassini, "ma non è di bronzo, ma di resina, proprio come il Lupo Capitolino, il simbolo di Roma". La forma e le dimensioni di queste copie possono essere identiche agli originali, ma i materiali spesso differiscono. Ad esempio, invece del marmo, è fatto di gesso. "Ma non ha importanza", spiega Varricchio ulteriormente, "perché per una persona non vedente, la forma è la cosa più importante."

E così, i visitatori esplorano la Nike di Samotracia, le versioni romane del Discobolo e altri capolavori tastando la loro strada attraverso le sale. C'è persino il Pantheon di Roma e il Duomo di Firenze da toccare.

Toccare il proibito a Berlino Est, 1983

E i Grassini continuano a condividere aneddoti divertenti. "Era nel 1983 che abbiamo visitato per la prima volta Berlino Est con due amici non vedenti", condivide Aldo Grassini, "La nostra destinazione era il Museo Pergamo. Come sempre, un guardiano del museo ci ha fatto notare di non toccare nulla. L'uomo era di turno con un collega che non era d'accordo con lui. La discussione che ne è seguita ci ha permesso di toccare gli oggetti in pace."

Nel corso degli anni, il Museo Omero ha guadagnato popolarità non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Nonostante Madrid abbia un museo per i non vedenti con un focus sull'archeologia, è gestito privatamente e si concentra principalmente sull'archeologia. In quanto istituzione pubblica, il Museo Omero ha attirato l'attenzione di musei importanti, come il Louvre a Parigi e il Museo Archeologico Nazionale del Cairo, che hanno offerto opportunità di collaborazione. Nel caso del Cairo, l'Omero è stato contattato per consigli sull'allestimento di tre ali piene di esposizioni tattili.

Platone e i suoi pensieri sui pensieri

Oltre a mostrare i capolavori della storia dell'arte, c'è una sezione dedicata all'arte contemporanea. La maggior parte dei pezzi sono opere originali donate generosamente dagli artisti stessi.

Una di queste opere è la scultura di legno lunga otto metri "Italy Recycled", che rappresenta la forma dello stivale, creata da Michelangelo Pistoletto per la Biennale di Venezia del 2012. Purtroppo, non l'abbiamo vista al momento, ma siamo riusciti a incontrarla per terra. Un giornalista ci ha fotografato e poi Pistoletto in persona è venuto a chiacchierare con noi. Un anno dopo, ci ha gentilmente regalato l'opera al Museo Omero.

È presente anche una sezione della Guernica di Picasso. Questa è stata incisa a mano dagli studenti dell'Università della Terza Età, guidati dai loro professori d'arte, prima di essere donata al museo.

Il museo è aperto a tutti e ha accolto oltre 27.000 visitatori lo scorso anno. Sorprendentemente, solo il 10% di questi visitatori aveva impedimenti visivi. Per coloro che sono interessati, è possibile vivere un'esperienza "più vicina che mai" delle opere esplorando il museo con gli occhi chiusi. Grassini riconosce: "È un'opzione, ma non obbligatoria. Una persona vedente può ancora acquisire nuove prospettive attraverso il tatto". Un'idea che riflette la credenza greca antica di Platone secondo cui il mondo tangibile è solo una manifestazione di idee astratte.

