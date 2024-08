Quando Sherlock Holmes incontrerà Harry Potter, sarà un uomo molto speciale.

Tutti conoscono il famoso apprendista di magia, ma anche il più grande detective. "Baskerville Hall" riporta Arthur Doyle ai tempi della scuola, in un misterioso collegio. Lì incontra Holmes, Watson, una società segreta. Ma cosa manca? Tanti enigmi - e divertimento.

"Nella nostra scuola, valorizziamo la creatività e l'inventiva. Non ci sono governanti svolazzanti o insegnanti rigidi qui. Abbiamo scoperto che certi rischi sono indispensabili sulla strada dell'istruzione di qualità. E ci aspettiamo che voi li corriate." Le parole del Direttore Challenger non lasciano indifferente il giovane Arthur. Aveva già notato, durante il viaggio verso la sua nuova scuola, il collegio "Baskerville Hall", che quel posto doveva avere qualcosa di speciale: Challenger non solo lo aveva accolto a bordo di un'aeroscafo, ma lo aveva anche lasciato pilotare. Era lontano dalla sicurezza, poiché doveva manovrare direttamente attraverso una pesante tempesta con fulmini. Richiedeva ingegno.

Ma è proprio questa qualità che ha portato Arthur lontano da Edimburgo e dalla sua amata famiglia a questo antico edificio con le torri storte e gli abitanti bizzarri. Non c'è un gufo, ma invece un lupo chiamato Toby che sembra custodire gli studenti, gli insegnanti e la scuola. Ci sono anche numerose serre piene di piante che Arthur non ha mai visto prima, un chimpanzee che gioca a carte, gargolle di ogni tipo, siano esse troll, draghi o un monkey che si gratta il naso.

Tre Amici, Tanti Segreti

Arthur è meravigliato e pieno di aspettative. A Edimburgo, doveva provvedere alla sua famiglia, poiché suo padre soffre di "alcolismo". Arthur combatteva con i ragazzi più grandi del suo quartiere, per necessità quando bullizzavano i bambini più piccoli. Arthur faceva la spesa, giocava con le sue sorelle. Una vita che gli manca, ma con un'istruzione adeguata, potrà prendersi cura di loro ancora meglio in futuro. Arthur ne è sicuro: si divertirà a imparare al "Baskerville Hall".

Amici vengono trovati rapidamente, guidati da Jimmy e Irene. Ma Arthur va d'accordo anche con il resto della classe, tranne che con Sebastian. Un presuntuoso e astuto aspirante. Durante un incontro di boxe in educazione fisica, Arthur mostra a Sebastian cosa sia un gancio. Da allora, l'antipatico ha Arthur nel mirino. Ma poiché Sebastian appartiene anche ai più intelligenti, come Arthur, Jimmy e Irene, riceve un misterioso invito. Una società segreta chiama, e i quattro devono dimostrare di essere degni di essere accettati. A quanto pare, i più alti politici del paese, i boss degli affari e i ricchi dell'alta società vengono da questa società segreta. Forse è così, pensa Arthur. Di sicuro: come parte di essa, potrebbe aiutare la sua famiglia ancora di più.

Ma quando una serie di misteriosi furti colpisce il "Baskerville Hall", Arthur può finalmente mostrare di che pasta è fatto. Società segreta o no. E Arthur non sarebbe Arthur se non risolvesse l'enigma. Dopotutto, "Quando hai eliminato l'impossibile, qualsiasi cosa rimanga, per quanto improbabile, deve essere la verità."

In questo, i titoli sontuosi richiamano la serie di apprendisti magici di J.K. Rowling. I personaggi, l'ambientazione e il tema generale dell'amicizia evocano ricordi di "Harry Potter". Una scuola misteriosa, amici, nemici, insegnanti buoni e cattivi, grandi compiti, enigmi. La domanda rimane: chi è il nome più grande? Potter o Holmes? O Doyle stesso? Il medico di Edimburgo scrisse i suoi racconti di detective durante le sue ore di ufficio a causa della mancanza di pazienti. Il resto è storia - letta, ascoltata e amata in tutto il mondo.

Con la serie "Baskerville Hall", narrata da Johann von Bülow, Standish vuole presentare un pubblico più giovane al lavoro di Doyle. Ci riesce sicuramente, grazie al linguaggio e alla voce di Bülow. Ha già dimostrato con "Il Detective del Libro" di Kai Meyer di poter portare magistralmente trame fantastiche a uomini, donne e bambini. La nuova serie "Baskerville Hall" non fa eccezione. I fan non devono aspettare a lungo per il secondo audiolibro, ma nel frattempo c'è tanto materiale "Holmes & Watson" da esplorare su RTL+. Dopotutto, "Baskerville Hall" segue lo slogan della scuola: "Conoscenza attraverso l'esplorazione".

