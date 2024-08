Quando può un datore di lavoro cercare sui social media i candidati?

Cosa sa già il datore di lavoro su di me prima che io sia invitato per un colloquio? Una ricerca web può rivelare molte cose. Ma è permesso farlo?

Quali informazioni su di me possono essere trovate su internet? Come candidato, è utile controllare l'impressione lasciata dalle prime ricerche su un motore di ricerca. Ma ai datori di lavoro è permesso fare ricerche sui candidati online?

Non è così semplice, poiché la Germania ha rigide normative sulla protezione dei dati. I datori di lavoro possono generalmente raccogliere informazioni che sono oggettivamente necessarie per decidere a favore o contro un contratto di lavoro. Tuttavia, di solito non possono scoprire nulla attraverso una ricerca web che rientri in questi criteri oggettivi, come l'idoneità professionale.

La corte: il datore di lavoro deve informare sulla ricerca Google

Ma se c'è un motivo specifico per una ricerca durante il processo di selezione, raccogliere informazioni tramite una ricerca web può essere permesso. In questo caso, tuttavia, i datori di lavoro hanno l'obbligo di informare la persona su questo trattamento dei dati. Lo dimostra una sentenza del Tribunale del Lavoro di Düsseldorf (Az.: 12 Sa 1007/23), a cui si riferisce il Bund-Verlag.

In questo caso, un uomo che aveva presentato domanda per un posto e alla fine era stato respinto ha fatto causa. Durante il processo di selezione, un dipendente del datore di lavoro aveva notato che il nome del candidato sembrava familiare. Una ricerca su Google ha rivelato che era stato condannato in primo grado, non ancora definitivo, per tentato frode in più casi, a una pena sospesa. Il candidato era principalmente accusato di aver fabbricato domande di lavoro per chiedere un risarcimento ai potenziali datori di lavoro per discriminazione.

Risarcimento per mancanza di informazioni

Il candidato respinto non era stato informato della ricerca Google in anticipo. L'ha scoperto solo più tardi attraverso l'accesso ai file. Ha considerato questo come illecito e ha richiesto un risarcimento.

Il LAG Düsseldorf ha considerato il trattamento dei dati dalla ricerca Google come legale. La ricerca Google era necessaria in questo caso, secondo il tribunale, per determinare se il richiedente fosse idoneo per il posto.

Tuttavia, il datore di lavoro sarebbe stato obbligato, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, a informare il richiedente del trattamento dei dati. Poiché ciò non è avvenuto, il datore di lavoro deve pagare al richiedente un risarcimento di 1.000 euro. Il LAG giustifica ciò con il fatto che il richiedente è diventato semplicemente un oggetto di trattamento dei dati e ha subito una significativa perdita di controllo con conseguenze negative per la decisione di selezione.

Ricerca web vs. social network

Come spiega il Bund-Verlag, una ricerca Google solitamente comporta dati pubblicamente accessibili. La situazione legale è molto diversa, tuttavia, se i datori di lavoro sono interessati ai profili sui social network - soprattutto se i dati sono disponibili solo dopo la registrazione e riguardano network orientati al tempo libero. Secondo la visione prevalente, è impermissibile per i datori di lavoro interrogare tali informazioni per un processo di candidatura.

