Quando le minacce di violenza nelle scuole aumentano, gli genitori negli Stati Uniti si trovano in una situazione estremamente difficile.

Un messaggio automatico dell'Atlanta Public Schools ha contattato i genitori e i tutori dei 50.000 studenti del distretto la sera del 11 settembre, trasmettendo un messaggio di preoccupazione:

Successivamente, le discussioni tra i genitori locali sono diventate attive, ponendo domande che sono diventate fin troppo familiari per i genitori americani contemporanei:

È sicuro mandare i miei figli a scuola domani?

L'ultimo incidente, un tiroteo alla Winder's Apalachee High School, ha segnato il 45° episodio dell'anno negli Stati Uniti. Le autorità della Georgia hanno intensificato la situazione arrestando 24 giovani accusati di aver minacciato le scuole nelle successive 48 ore, come riferito da CNN.

La contea di Volusia, in Florida, ha segnalato 282 minacce di violenza scolastica fabbricate durante il primo mese dell'anno scolastico, secondo il capo della polizia locale. Ha avvertito che qualsiasi minaccia, indipendentemente dalla sua legittimità, avrebbe portato a conseguenze gravi per il responsabile:

Legittima o no, "ti manderà in prigione".

Incredibilmente, queste cifre impallidiscono rispetto ai 35.000 minacce ricevute dal distretto che ospita la Oxford High School dal tragico massacro del 2021, in cui uno studente ha ucciso quattro compagni, ne ha feriti sei e un insegnante. Secondo uno studio accademico, il distretto riceve circa 500 minacce all'anno, ma questo aumento drastico deriva da una minaccia profondamente radicata alla sicurezza delle scuole.

Il problema delle minacce di violenza scolastica affligge il paese, oltre gli attacchi con armi da fuoco e le bombe, senza un'organizzazione centrale che ne tenga traccia.

"Le scuole gestiscono probabilmente migliaia di minacce di violenza scolastica che non vengono nemmeno segnalate", hanno notato i ricercatori sulla rivista dell'Associazione Psicologica Americana per la Valutazione e la Gestione delle Minacce nel 2022.

La realtà tesa affronta quotidianamente i genitori americani con l'arduo compito di bilanciare l'inseguimento dell'istruzione, l'impegno sportivo e i legami sociali contro la credibilità di una minaccia di violenza sul campus, la presenza aumentata di poliziotti armati e il costo di tenere i bambini a casa, sacrificando ore lavorative preziose.

Inoltre, i genitori che hanno interpretato gli avvisi del 11 settembre dell'Atlanta Public Schools hanno avuto prospettive diverse:

"Un aumento di... minacce sui social media" seguite al tiroteo di Apalachee e relative a "più scuole" ha scatenato questo allarme a livello di distretto, ha chiarito weeks later Seth Coleman, portavoce dell'Atlanta Public Schools. Citando il Dipartimento di Polizia della Città di Atlanta e l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Fulton, ha rivelato che il distretto non aveva mai emesso un avviso generale così a lungo.

L'iniziale confusione ha portato a incertezze continue per i genitori:

"Diventa un incubo... Non c'è una risposta giusta", ha detto una madre preoccupata, riconoscendo che la sua famiglia potrebbe subire una perdita temporanea di reddito per tenere il suo figlio al sicuro a casa.

La dilemma ha superato un divario, portando a muoversi con cautela intorno alle scelte degli altri, come ha spiegato una madre:

"Non voglio che ti senta giudicato se mandi i tuoi figli a scuola; non voglio che ti senta giudicato se tieni tuo figlio a casa."

"Perché, come, questa è una situazione impossibile."

Una 'Guerra Propria'

La diffusione dei tiroteggi nelle scuole negli Stati Uniti, le deboli politiche di controllo delle armi e il dibattito pubblico hanno anche dato vita a difese senza precedenti nelle strutture scolastiche:

"Sono solo più poliziotti, più sorveglianza, ufficiali armati. E questo per me è molto spaventoso", ha espresso una madre della zona di Atlanta, riflettendo sulle preoccupazioni del suo figlio riguardo alle finestre di sicurezza rinforzate del suo vestibolo di sicurezza.

Di fronte alla realtà spaventosa, la madre preoccupata ha introdotto una soluzione ipotetica nella conversazione sul suo scuola elementare:

"Un padre che ha ricevuto l'avviso dell'Atlanta Public Schools ha parlato con sua figlia di ciò che è successo a Winder e delle esercitazioni di blocco condotte nella sua scuola 'in caso ci fosse qualcuno che fosse 'cattivo' - persone cattive - ma anche persone che sono solo malate e in alcuni casi... possono fare cose cattive', ha riferito a CNN.

"La lezione si è ridotta a capire che: 'La scuola lavora molto duramente per praticare con te alcune procedure per mantenere l'area sicura. E così mi sento che sei perfettamente al sicuro.' Ma, questo è successo in questa scuola e alcune persone sono morte come risultato... Sto solo cercando di farla sentire il più possibile al sicuro, ma non voglio che sia ingenua", ha spiegato il padre.

Infine, di fronte alla decisione di 'mandarli a scuola o tenerli a casa?' il 12 settembre, i genitori ansiosi di Atlanta hanno affrontato un punto di svolta difficile:

Prendere la decisione di mandarli a scuola o trattenerli?

Dopo che il segnale di inizio è risuonato in tutta la zona, due gruppi di genitori hanno paragonato le loro scelte:

La paura 'posticipata' a un giorno meno rilevante

Le lezioni sono continuate quel giovedì in tutta la regione di Atlanta.

Le autorità della polizia del distretto scolastico sono state riassegnate per trascorrere più tempo in tutte le scuole elementari, e altre autorità locali sono state richieste di effettuare pattugliamenti mirati in tutte le scuole APS, ha rivelato weeks later Seth Coleman, portavoce del distretto. L'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Fulton ha inviato 11 unità motor

Due a due settimane, mentre le minacce di violenza a scuola continuavano a diffondersi lungo la costa, l'Agenzia federale per la Cybersecurity e la Sicurezza delle Infrastrutture ha rilasciato la Guida alle risposte alle minacce anonime: uno strumento per le scuole K-12 "per aiutare... le scuole e i loro partner delle forze dell'ordine e della comunità a creare metodi personalizzati per gestire le minacce di violenza anonime".

"Le scuole K-12 in tutto il paese lottano contro un'epidemia di minacce di violenza anonime. I leader scolastici hanno bisogno di soluzioni scalabili per gestire queste minacce interminabili e gravose", ha dichiarato il direttore dell'agenzia in una nota stampa.

"Le famiglie, gli studenti e gli insegnanti non dovrebbero chiedersi se sono al sicuro quando entrano in una classe", ha aggiunto un ufficiale dell'FBI.

Tuttavia, nonostante questo, numerosi genitori in tutto il paese già comprendono quanto accuratamente gli autori dello studio sulle minacce scolastiche hanno riassunto la loro conclusione: "Le minacce di violenza possono avere conseguenze severe per la sicurezza e il benessere degli studenti, dei insegnanti e degli altri membri del personale scolastico. Possono avere un impatto considerevole sull'ambiente di apprendimento generale, così come sulla salute fisica e mentale della comunità".

In precedenza, il 12 settembre, la stessa madre della regione di Atlanta che aveva dichiarato di essere "furiosa e di piangere costantemente" ha anche rivelato a un'altra madre la paura persistente del suo bambino, anche se aveva deciso di andare a scuola quel giorno:

In seguito alla minaccia scolastica, le discussioni tra i genitori si sono intensificate, con uno che si chiedeva: "Noi genitori, dovremmo mandare i nostri figli a scuola domani?". L'aumento delle minacce ha portato a un aumento dell'ansia tra i genitori, che devono sempre bilanciare la sicurezza con l'istruzione dei loro figli.

