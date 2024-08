- Quando le lotte si intensificano - Più violenza tra vicini

Una siepe cresciuta troppo alta oltre il recinto, rumori notturni troppo forti, bidoni dell'immondizia che ostruiscono il passaggio: i vicini possono facilmente finire in conflitto. E sempre più spesso questi dissidi al cancello del giardino si concludono con la violenza. Secondo il Ministero dell'Interno del Baden-Württemberg, 4160 persone sono rimaste ferite in crimini legati ai vicini lo scorso anno, un aumento del 5% rispetto all'anno precedente e del 13% rispetto a cinque anni fa.

La maggior parte dei casi ha comportato solo ferite lievi, ma 68 persone hanno dovuto trascorrere almeno una notte in ospedale. Dieci persone hanno perso la vita. Anche i rapporti di minacce segnalati alla polizia sono aumentati negli ultimi cinque anni.

A partire da oggi, un uomo di 45 anni dovrà comparire davanti al tribunale regionale di Heilbronn con l'accusa di aver ucciso il suo vicino in una disputa sul rumore. La procura lo accusa di omicidio colposo. Secondo il tribunale, in febbraio a Sachsenheim, nel distretto di Ludwigsburg, ha attaccato e ucciso il suo vicino di 58 anni con un cosiddetto "forchetta per afferrare", simile a una forca. L'allegato scatenante sarebbe stata una disputa sul disturbo del rumore.

Psicologo: i conflitti spesso hanno una storia più lunga

I resoconti precedenti della polizia e della procura suggeriscono che ci fossero state precedenti intervenzioni della polizia a causa del comportamento dell'uomo di 45 anni, che aveva ripetutamente molestato e insultato i suoi vicini, compreso la vittima finale.

Lo psicologo Ulrich Wagner, che ha insegnato all'Università di Marburg, spiega che tali esiti drammatici dei dissidi tra vicini non accadono dall'oggi al domani, ma di solito hanno una storia più lunga. "Cerchiamo di spiegare il nostro mondo e trovare ragioni per cui il nostro vicino continua a disturbare il nostro sonno con il rumore, attribuendo caratteristiche negative a loro e svalutandoli. La stessa cosa potrebbe accadere dall'altra parte, dove il vicino si sente limitato nella sua libertà. Se queste immagini continuano a peggiorare, anche un piccolo trigger può portare a un completo crollo."

Parlare con gli amici di cui ci si fida può aiutare a prevenire l'escalation. Wagner consiglia: "Più presto si affronta il conflitto, meglio è. Può essere molto utile parlarne con gli altri. A volte tendiamo a esagerare con le questioni banali". Gli amici di cui ci si fida possono aiutare a mettere le cose in prospettiva e determinare se un problema è grande come sembra.

