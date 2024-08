- Quando il dispositivo si attiva, altri bancomat sperimentano esplosioni.

Nonostante una diminuzione a livello nazionale degli attentati alle banche automatiche (ATM), queste attività criminali hanno registrato un aumento nel Baden-Württemberg. Secondo l'Ufficio Centrale di Polizia Criminale dello Stato, ci sono state 27 incidenti nei primi sei mesi di quest'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, non tutti i tentativi sono riusciti, con i ladri che a volte se ne vanno a mani vuote o con le esplosioni che non si verificano.

In totale, sono stati segnalati 42 incidenti nell'intero anno precedente, con un aumento del 24%. I responsabili sono riusciti a fuggire con circa 1,9 milioni di euro, ma i danni alla proprietà sono stati notevolmente più alti, pari a 4,3 milioni di euro. A livello nazionale, ci sono state meno esplosioni di bancomat, con l'Ufficio Centrale di Polizia Criminale che ha registrato 461 casi, in calo del 7,1% rispetto al 2022, quando è stato registrato un record di 496 casi. Si ritiene che questo calo sia dovuto alla migliorata collaborazione tra le forze di polizia tedesche e internazionali.

I ladri di contanti stanno diventando più violenti

Gli investigatori hanno notato una tendenza verso metodi più pericolosi. In circa il 90% dei casi nazionali, sono state utilizzate sostanze esplosive solide, secondo un rapporto dell'Ufficio Centrale di Polizia Criminale. Si tratta di un significativo cambiamento rispetto al 2019, quando venivano prevalentemente utilizzati gas o miscele di gas.

Esplosivi solidi come i pirotecnici o addirittura esplosivi militari causano danni consistenti e rendono difficile per i servizi di emergenza stimare l'impatto dei detriti volanti e degli schegge.

Numerosi esplosioni e processi hanno fatto notizia quest'anno

Molte esplosioni e processi riguardanti incidenti nel Baden-Württemberg hanno attirato l'attenzione dei media quest'anno. Lo scorso mese, il tribunale regionale di Bamberg ha comminato pene sospese da un anno a nove mesi e da cinque anni e undici mesi di carcere a 15 sospetti, per la maggior parte cittadini olandesi, che hanno ammesso di aver fatto saltare i bancomat in Baviera e nel Baden-Württemberg e di aver rubato milioni in contanti.

Due settimane prima, un ladro di contanti che aveva causato la morte di un innocente 45enne durante una fuga sconsiderata dalla polizia è stato condannato all'ergastolo per omicidio dal tribunale regionale di Karlsruhe. Il sospetto, parte di un trio anche lui originario dei Paesi Bassi, aveva rubato 41.000 euro in contanti dopo un'esplosione a Wiernsheim vicino a Pforzheim a novembre. Durante la successiva fuga ad alta velocità attraverso il paese, il 30enne all'epoca alla guida dell'auto della fuga ha imboccato l'autostrada A6 nel senso contrario, causando un incidente mortale.

I sospetti vengono spesso rintracciati nei Paesi Bassi

Le indagini spesso portano nei Paesi Bassi. Secondo l'Ufficio Centrale di Polizia Criminale dello Stato, ci sono strutture consolidate lì. Le bande sono spinte dalla cupidigia e operano in modo professionale, come ha dichiarato il presidente dell'LKA Andreas Stenger alla fine dell'anno. Nei Paesi Bassi, i pagamenti elettronici con carte stanno diventando sempre più popolari, con il risultato che il numero di bancomat sta diminuendo. I dispositivi rimasti e sempre più sicuri contengono solo piccole quantità.

Secondo un profilo dei sospetti dell'Ufficio Centrale di Polizia Criminale della Renania Settentrionale-Vestfalia, una grande parte delle esplosioni può essere

