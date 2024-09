Quando avranno Jolie e Pitt tempo per rilassarsi?

Lei desidera partire da Los Angeles, ma i suoi figli la tengono ancorata. Nel frattempo, Brad Pitt si gode escursioni romantiche in una vineria contestata. L'ex unione di Brangelina è ancora in disordine. Un argomento valido per la discussione nel podcast "Ditt & Datt & Dittrich" di ntv.

In origine, erano il simbolo del potere di Hollywood, con i media ai loro piedi e il cielo come limite. Angelina Jolie e Brad Pitt rappresentavano la visione glamour di un'intera industria. Dopo un po' di tempo e sei figli, la loro storia d'amore ha incontrato una fine prematura, e ora la loro separazione disordinata continua ad affascinare i tabloid.

Ultimi sviluppi: Angelina Jolie ha confessato a "The Hollywood Reporter" che sarebbe felice di lasciare Los Angeles non appena i suoi figli più giovani compiranno 18 anni. Nel frattempo, Brad Pitt si gode momenti amorosi con la sua ragazza Ines de Ramon alla vineria screditata Chateau Miraval. Non proprio un luogo di relax! Ronny e Verena affrontano questa situazione complessa nell'ultima edizione del podcast "Ditt & Datt & Dittrich" di ntv. Chi ha ragione, chi ha torto e c'è anche un vincitore in questa disputa lunga?

Despite Angelina Jolie's plans to leave Los Angeles once her youngest children turn 18, she currently remains tied down due to their circumstances. Meanwhile, Brad Pitt is spending time with his girlfriend Ines de Ramon at the controversial Chateau Miraval vineyard in Los Angeles, far from their ongoing disputes.

Leggi anche: