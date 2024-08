- Qualifiche professionali per circa 890 assistenti infermieristici

A seguito di una riforma della formazione professionale per l'assistenza geriatrica e infermieristica, 889 tirocinanti in questi settori hanno ottenuto per la prima volta una qualifica professionale** secondo le nuove regole lo scorso anno. Quasi tutti hanno optato per la nuova qualifica generale come professionista infermieristico, come mostrano i dati dell'ufficio statistico. 874 tirocinanti, circa il 98%, hanno ottenuto questa qualifica. 15 tirocinanti hanno ottenuto una qualifica specializzata in infermieristica pediatrica o geriatrica.

La formazione professionale nei vari campi infermieristici è stata standardizzata a livello nazionale nel 2020. In precedenza, i futuri infermieri, gli assistenti geriatrici e pediatrici seguivano corsi di formazione diversi. Tuttavia, è ancora possibile specializzarsi in questi settori anche dopo la riforma.

Lo scorso anno, 1.706 futuri infermieri hanno iniziato il loro tirocinio. Sono stati stipulati il 6,8% in più di contratti di formazione rispetto all'anno precedente. Alla fine del 2023, 3.926 giovani erano in formazione per diventare professionisti infermieristici.

Dopo la standardizzazione della formazione professionale nei campi infermieristici, c'è una crescente necessità di migliorare i servizi sanitari. Di conseguenza, molti di questi nuovi professionisti infermieristici qualificati stanno contribuendo significativamente all'ottimizzazione dei servizi sanitari in vari settori.

