- Qualifica per le Olimpiadi del 2028?

Dopo le Olimpiadi, prima delle Olimpiadi. È questo il pensiero di nessuno meno che il rapper e produttore musicale Dr. Dre (59), che sta già allenandosi per le Olimpiadi estive del 2028, che si terranno nella sua città: Los Angeles. Il rapper americano ha annunciato in un'intervista video che intende partecipare.

"È una cosa dannatamente seria", dice l'icona del rap ("Nuthin' But a G Thang") in una conversazione con Nischelle Turner (49) di "Entertainment Tonight". Dopo le Olimpiadi di Parigi, che hanno visto esibizioni di Dr. Dre insieme a Snoop Dogg (52), Billie Eilish (22) e i Red Hot Chili Peppers, il musicista vuole fare più che stare dietro al microfono questa volta. "Sto cercando di partecipare alle Olimpiadi del 2028", ha annunciato Dr. Dre.

La disciplina sorpresa di Dr. Dre

Vuole competere in breakdance/breaking, che si adatterebbe alla sua passione musicale? No. La sua risposta è sorprendente. "Tiro con l'arco", dice il 59enne, e sottolinea: "Lo intendo. Sì."

Poi, Dre rivela di essere un arciere da decenni e di aver fatto parte di una squadra alle medie. Anche se ha perso interesse per un po', ha ricominciato a tirare con grande gioia grazie a suo figlio, che gli ha regalato nuovo equipaggiamento. Il rapper ha allestito un bersaglio nel giardino della sua residenza e si allena diligentemente. Se Dr. Dre sia serio in questo e parteciperà effettivamente, remains to be seen.

