Quali sono le vere credenze sostenute dai satanisti?

È comunemente rappresentato come un mondo oscuro di abusi rituali, messe nere e sacrifici di animali: l'immagine pubblica dei satanisti è quella di persone malvagie che fanno del male agli altri e dedicano la loro vita a una forza sovrannaturale malevola che li rende l'incarnazione del "male" nella società. Ma è davvero così? In poche parole, questa immagine dei satanisti è ampiamente riconosciuta e popolare, spesso rappresentata nei resoconti dei media e nei film di Hollywood. Tuttavia, è anche qualcos'altro: completamente inaccurata.

La fonte di questa percezione fuorviante può essere rintracciata nel 1980, quando fu pubblicato il libro "Michelle Remembers". Scritto da uno psichiatra canadese e la sua paziente Michelle (che in seguito divenne sua moglie), il libro racconta le presunte esperienze infantili di Michelle nelle grinfie di un culto satanico. Le descrizioni dettagliate di riti crudeli e abusi satanici hanno contribuito significativamente alla creazione di un'immagine molto spaventosa dei cosiddetti "satanisti".

Il libro fu successivamente smentito. Non c'è ancora alcuna prova dell'esistenza di culti satanici che si dedicano ad abusi rituali. Tuttavia, "Michelle Remembers" ha acceso un fuoco che è stato difficile spegnere: la cosiddetta "Panic satanica" si è diffusa in tutta la Nord America e in gran parte del mondo negli anni '80 e '90. Improvvisamente, le cospirazioni sataniche sembravano nascondersi dietro ogni angolo. È facile immaginare che i media abbiano giocato un ruolo in questo, poiché l'argomento era sia sensazionale che popolare a causa dei suoi toni oscuri. E, naturalmente, le teorie del complotto e il desiderio di spiegazioni semplici per problemi sociali complessi hanno svolto un ruolo significativo in quel momento.

Satanismo come fenomeno moderno

Satanismo come fenomeno moderno

LaVey, d'altra parte, ha avuto un impatto significativo sul movimento ora noto come "satanisti". Con la fondazione della Chiesa di Satana nel 1966, ha inaugurato una nuova era. Le sue riflessioni iniziarono con l'osservazione dell'intolleranza tra coloro che si consideravano cristiani. LaVey aveva precedentemente lavorato come organista in servizi religiosi. Una citazione spesso attribuita a lui è: "Il sabato sera ho visto uomini desiderare donne mezzo nude, e la domenica mattina, mentre suonavo l'organo, ho visto gli stessi uomini seduti sui banchi della chiesa con le loro mogli e figli, chiedere a Dio di perdonarli e liberarli dalle desideri carnali. Il prossimo sabato, erano di nuovo alla fiera o in qualche altro luogo di intrattenimento. È stato allora che ho capito che la chiesa cristiana prospera sull'ipocrisia." LaVey, così, criticò gli standard doppie delle istituzioni religiose - è qui che è nato il satanismo moderno.

Successivamente, LaVey ha sviluppato il proprio sistema di credenze. Ha posto l'individualismo e l'autorealizzazione al centro del suo satanismo, a differenza delle religioni teiste, che credeva predicassero solo obbedienza e sottomissione. La filosofia di LaVey era una provocazione deliberata contro le norme religiose prevalenti e un appello alla libertà personale e alla razionalità. E questi principi ancora oggi formano la base del satanismo moderno.

LaVey ha formulato le sue idee in "La Bibbia Satana", pubblicata nel 1969 e considerata un testo centrale del satanismo moderno. Questa Bibbia include le "Nove Dichiarazioni Satana". La prima, ad esempio, recita: "Satan rappresenta l'indulgenza invece dell'astinenza!" Il soddisfacimento dei propri desideri invece dell'astinenza e della rinuncia è un aspetto chiave della visione del mondo del satanista. Attraverso principi come questi, LaVey ha presentato una filosofia che si concentra sulla forza individuale e sull'autodeterminazione, invece di promuovere l'umiltà, la castità e il perdono. Era un chiaro distacco dalle norme religiose tradizionali presenti nel cristianesimo che conosceva.

Inoltre, LaVey ha sviluppato riti e cerimonie, anche se non avevano proprietà magiche o occulte, indipendentemente da come potrebbero apparire agli estranei. Questi riti non erano destinati al culto di una entità sovrannaturale, ma piuttosto per vivere i propri desideri e le proprie emozioni. LaVey ha sottolineato i benefici psicologici di questi riti. Credeva che l'azione simbolica e la concentrazione mentale coinvolte potessero aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi e sviluppare forza personale.

E questo ci porta a un altro aspetto fondamentale della visione del mondo del satanista: i satanisti non credono in un Dio o in un Satana. Sono atei. Naturalmente, potrebbero esserci piccoli gruppi di dissidenti o individui che non corrispondono a questa immagine e si trovano piuttosto in uno spettro esoterico-occulto. Ma questi sono eccezioni. "Satana" è, per i satanisti, tipicamente non più di un simbolo. Un simbolo di resistenza contro le norme autoritarie e, in particolare, quelle della chiesa, una provocazione consapevole che proclama la propria autorealizzazione e razionalità come il bene supremo. Nel suo nucleo, il satanismo moderno è

Certo, hai ragione: i satanisti che abbracciano deliberatamente la loro immagine oscura non sono un segreto. Continuano a sottolineare di non avere nulla a che fare con gli atti malvagi presumibilmente compiuti in nome di Satana o con qualsiasi pratica soprannaturale collegata. Tuttavia, è importante riconoscere che menti criminali o individui con problemi di salute mentale hanno talvolta abusato dei simboli e del gergo satanico, come nel famigerato caso di "omicidio satanico" di Witten.

Questa confusione spesso porta a una comprensione distorta. Non ci sono prove concrete che sostengano i "crimini satanici organizzati" o gli abusi rituali, come si è gridato durante il "Panico satanico" e che persiste ancora oggi.

Anche se il satanismo non è qualcosa di cui aver paura, solleva ancora preoccupazioni importanti. Ad esempio, l'enfasi estrema sull'individualismo. I valori come la scoperta di sé e la libertà personale sono senza dubbio vitali. Ma se l'empatia e la compassione verso gli altri vengono completamente trascurate - come suggerito in alcune delle credenze sataniche di Aleister Crowley o Anton LaVey - può facilmente trasformarsi in un egoismo spietato, trascurando gli altri e il bene comune.

Si possono percepire correnti di darwinismo sociale nell'ideologia satanica. Se i propri desideri diventano supremi, è come idolatrare il proprio ego: conta solo ciò che desidero. Nella sua forma estrema, questo può rendere individui con simili mentalità sgradevoli e addirittura servire come base per sottovalutare gli altri, vedendosi come parte di un'élite con l'autorità di trattare gli altri a proprio piacimento.

