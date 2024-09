Quali sono i diritti all'indennità di cittadino?

Assistenza Sociale come Rete di Sicurezza: Questo tipo di aiuto finanziario è progettato per garantire che i bisogni basilari delle persone siano soddisfatti. È possibile guadagnare un reddito aggiuntivo, ma ci sono restrizioni. Cosa può essere trattenuto, cosa viene calcolato?

Più di cinque milioni di individui in Germania ricevono questo tipo di assistenza dai centri per l'impiego. Fornisce un assegno di sostentamento per i cercatori di lavoro e le loro famiglie quando smettono di ricevere i benefici di disoccupazione o ne ricevono una quantità insufficiente per le spese di vita.

I destinatari di questo aiuto possono anche avere altre fonti di reddito o guadagnare denaro aggiuntivo. Tuttavia, questi vengono calcolati con l'assegno di base. Ecco alcuni fatti e cifre sull'extra reddito, il reddito supplementare e le detrazioni che le persone che ricevono questo aiuto dovrebbero conoscere.

Quanto reddito extra posso guadagnare?

Non c'è limite all'importo che puoi guadagnare. Potrebbe anche essere sufficiente per coprire le tue spese.

"I più fortunati possono uscire da questo aiuto," dice Frank Lackmann, consulente di Caritas ad Aquisgrana. Anche se non sempre è possibile, chi lavora mentre riceve questo aiuto avrà più denaro in tasca, secondo Lackmann, a seconda di quanto può trattenere dalle sue entrate.

Quale parte delle mie entrate verrà considerata?

Secondo il Codice di Sicurezza Sociale (SGB II), il reddito dal lavoro deve essere detratto da questo aiuto finanziario. Le detrazioni e le esenzioni garantiscono che una parte significativa del reddito aggiuntivo rimane. Un importo fisso di 100 euro è sempre esente. "Indipendentemente dal livello di reddito," dice Frank Lackmann.

Si aggiungono importi percentuali a questa somma fissa. Sono basati sul livello di reddito. Ad esempio, i lavoratori a basso costo possono detrarre un'ulteriore percentuale del 20% dei 100 euro. Il calcolo sarebbe: 520 euro meno l'importo fisso uguale 420 euro, dei quali il 20% è 84 euro, con un importo esente totale di 184 euro. I lavoratori a basso costo possono aggiungere questo importo al loro aiuto finanziario.

Gli adulti single senza figli con un reddito lordo fino a 1.200 euro possono raggiungere un importo esente massimo di 348 euro. Questi importi sono basati sul reddito lordo. Tuttavia, poiché vengono detratto dal netto, il calcolo diventa più complesso.

L'importo ridotto e ciò che rimane dipende da fattori come lo stato civile, i figli, la loro età, le spese di viaggio, le assicurazioni e le tasse. Poiché questo è diverso per tutti, "le detrazioni sono sempre determinate individualmente per ogni caso," spiega Irmgard Pirkl dell'Agenzia Federale per il Lavoro (BA). Il Ministero Federale del Lavoro ha un calcolatore di esenzioni online per riferimento iniziale.

Quali redditi vengono anche detratto da questo aiuto?

Secondo il SGB II, tutti i redditi devono essere considerati. Ciò significa che l'aiuto non viene ridotto solo dal reddito aggiuntivo, ma anche dai benefici monetari da altre fonti. Questi includono i benefici per i bambini e i genitori, l'assegno di mantenimento, i benefici per la malattia e la disoccupazione, le pensioni, i redditi da affitti, gli interessi, i dividendi e le liquidazioni.

Il centro per l'impiego calcola questi redditi insieme alla necessità determinata - in pieno. Non ci sono esenzioni come per i salari. Se i redditi aggiuntivi superano la necessità, questo aiuto viene generalmente concesso.

E i benefici per i bambini e l'affitto?

Questo aiuto include le spese di affitto. Di conseguenza, i suoi destinatari non ricevono generalmente un'ulteriore indennità per l'affitto. I centri per l'impiego, secondo Frank Lackmann, confrontano se questo aiuto o l'indennità per l'affitto sarebbe più vantaggioso. Se qualcuno è finanziariamente meglio con l'indennità per l'affitto, deve principalmente richiederla.

Il beneficio per i bambini viene detratto completamente. Tuttavia, il tasso standard per i bambini in questo aiuto è più alto dell'importo del beneficio per i bambini. Di conseguenza, c'è un po' più di denaro disponibile per la prossima generazione.

I genitori hanno anche l'opzione di richiedere il cosiddetto Supplemento per i Bambini invece di questo aiuto. Secondo il consulente di Caritas Lackmann, questo beneficio sociale è disponibile se il reddito è sufficiente per i genitori ma non per i bambini. La famiglia riceve quindi in aggiunta il beneficio per i bambini. Nota: "Il ricevimento del Supplemento per i Bambini e dell'indennità per l'affitto contemporaneamente a questo aiuto è mutualmente esclusivo."

Quali redditi rimangono intatti?

Determinati redditi rimangono intatti. Ad esempio, le pensioni, l'assegno per i ciechi, la paga maternità e i benefici per le vittime di guerra o di reato. Gli studenti possono trattenere il reddito dai lavori estivi. L'aiuto immediato in caso di disastri e i cosiddetti doni onorari dallo stato in occasione degli anniversari di matrimonio e compleanni non hanno detrazioni.

Cosa accade alle eredità e alle proprietà?

Gli appartamenti autosufficienti sono generalmente protetti fino a una dimensione di 130 metri quadrati e le case unifamiliari fino a 140 metri quadrati. Pertanto, i destinatari di questo aiuto possono continuare a viverci - a condizione che i costi e i carichi per l'alloggio siano ragionevoli.

Per gli appartamenti in affitto, la richiesta di questo aiuto viene ridotta per l'intero reddito da affitto. Nel peggiore dei casi, quelli interessati non ricevono nulla. "Se guadagni 2500 euro di affitto, non hai bisogno di questo aiuto," dice Pirkl. Inoltre, le proprietà in affitto contano come attivi e spesso valgono più dei beni protetti.

Per le eredità e altre attività come azioni, gioielli preziosi e risparmi, si applicano i periodi di attesa. "Nel primo anno di ricezione di questo aiuto, solo le somme significative vengono utilizzate," dice il portavoce della BA. In seguito, lo stato si aspetta che i destinatari di questo aiuto coprano le loro spese di vita dalle loro attività prima di richiedere il supporto.

Nel primo anno, si applicano importi elevati: circa 40.000 euro per il richiedente, più 15.000 euro per ogni membro aggiuntivo della comunità bisognosa. Dopo il periodo di attesa, i beni protetti ammontano a 15.000 euro per ogni persona che vive nella comunità bisognosa. Qualsiasi attività sopra questa viene presa in considerazione.

