Quali piani assicurativi aggiuntivi offrono davvero un buon rapporto qualità-prezzo?

Il Benessere Personale è Molto Apprezzato da Molti. Molte Persone Mirano a Copertura Completa - Oltre la loro Assicurazione Sanitaria Regolare. Tuttavia, l'Acquisizione di Assicurazioni Integrative Private Non è Always Vantaggiosa. Il Centro di Consigli per i Consumatori (VZ) della Baviera Spiega le Politiche di Assicurazione Integrativa Comuni:

Copertura Sanitaria per Viaggi

La protezione assicurativa per i titolari di polizza durante i viaggi è spesso limitata - anche all'interno dell'UE. Ad esempio, il trasporto di ritorno in Germania in caso di malattia non è incluso, secondo VZ Baviera. Inoltre, i medici stranieri spesso non riconoscono la carta di assicurazione. Di conseguenza, l'assicurazione sanitaria per viaggi è spesso una scelta saggia - e spesso disponibile a partire da 10 euro per persona all'anno. È importante esaminare attentamente i servizi offerti dai diversi fornitori prima di firmare il contratto e verificare cosa si adatta alle proprie esigenze personali.

Copertura Integrativa Dentale

Al contrario, la copertura integrativa dentale presenta un scenario diverso. I fornitori di assistenza sanitaria statali coprono solo i trattamenti standard per corone, ponti o impianti, secondo VZ Baviera. Se tale trattamento è sufficiente, i costi per le cure dentali possono essere autofinanziati - rinunciando così alla copertura integrativa.

Bastian Landorff, esperto di assicurazioni sanitarie del Centro di Consigli per i Consumatori della Baviera, propone piani economici che riflettono i benefici statali, ma li integrano proporzionalmente. Prima di procedere con questo, è importante esaminare le aree di servizio e i limiti di rimborso annuali.

Occhiali, Terapie Alternative, Farmaci

Riguardo agli occhiali, alle terapie alternative o ai farmaci specifici, i rimborsi sono spesso molto limitati, secondo VZ Baviera. Poiché le aree di servizio sono spesso offerte in pacchetti, gli assicurati coprono spesso servizi di cui non hanno bisogno. Pertanto: È sempre importante valutare criticamente se il contributo e il servizio sono in linea.

Consulenza Sanitaria: Supplementi per Condizioni Preesistenti

Un consiglio chiave: È meglio stipulare un'assicurazione integrativa quando si è in buona salute, consiglia VZ Baviera. Di solito viene effettuata una visita medica prima che il contratto sia siglato. Chi ha condizioni mediche preesistenti deve aspettarsi supplementi di rischio - o addirittura il rifiuto. Se un incidente assicurativo si è già verificato prima che il contratto sia chiuso, la politica usually non lo copre.

Importante: I premi per le politiche di assicurazione integrativa tendono ad aumentare nel tempo - o quando si raggiunge un'età specifica. Se si hanno dubbi sull'importo della premio all'inizio, secondo Bastian Landorff, è meglio riconsiderare se la conclusione sia veramente saggia.

