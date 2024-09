Quali individui sono accoppiati a Potsdam?

Dopo le elezioni nel Brandeburgo, gli ultimi sondaggi indicano una stretta maggioranza per la coalizione rossa-nera-verde attuale, a condizione che i Verdi ottengano un seggio nel parlamento statale. Tuttavia, le possibilità dei Verdi di superare la soglia del cinque percento non sono certe.

Un sondaggio effettuato pochi giorni prima delle elezioni mostra che i Verdi, la Sinistra e gli Elettori Indipendenti non raggiungono la soglia necessaria. Quali implicazioni ha questo per le possibilità di coalizione nel parlamento del Brandeburgo? Esaminiamo il Calcolatore di Coalizioni di ntv.de con i dati dell'ultimo sondaggio:

Nota: i dati del Calcolatore di Coalizioni sono continuamente aggiornati.

I Socialdemocratici registrano buoni risultati nei sondaggi del Brandeburgo, con risultati compresi tra il 22 e il 26 percento. Il Ministro Presidente uscente e candidato principale dell'SPD Dietmar Woidke sta spingendo il suo partito per essere la forza più potente in questo stato orientale. Tuttavia, l'AfD ha costantemente superato le aspettative nei sondaggi recenti.

L'Alternativa per la Germania (AfD) ha la possibilità di diventare la frazione più grande nel parlamento statale, seguendo le orme della Turingia. Tuttavia, il leader della frazione dell'AfD Hans-Christoph Berndt non ha prospettive per una formazione di governo di successo: è politicamente solo a Potsdam senza alcun alleato.

L'AfD affronta anche il rischio di ripetere la scena delle elezioni statali del 2019, in cui il partito di destra ha guidato i sondaggi prima delle elezioni, solo per finire dietro l'SPD nella notte delle elezioni. Il Ministro Presidente uscente Woidke conta su un risultato simile anche questa volta.

Il politico esperto dell'SPD è molto apprezzato dal pubblico, con più della metà dei rispondenti che vogliono che continui come Ministro Presidente. Dietmar Woidke non lascia nulla di intentato: ha annunciato le sue dimissioni in caso di vittoria dell'AfD. "Se l'AfD arriva primo, non posso continuare come Ministro Presidente", ha detto Woidke.

Solo tre partiti oltre l'AfD?

Molto dipende dal numero di voti che gli altri partiti riceveranno nel Brandeburgo. La CDU potrebbe ottenere fino al 16 percento con il suo candidato principale Jan Redmann, posizionandosi come la terza forza più forte nel parlamento di Potsdam, mentre la fazione di Wagenknecht (BSW) è stimata per ottenere fino al 14 percento.

Se i Verdi, la Sinistra e gli Elettori Indipendenti non superano la soglia del cinque percento nelle elezioni, dipenderà dai risultati dei voti a livello di distretto: se una di queste partiti ottiene un mandato diretto in una delle 44 circoscrizioni del Brandeburgo, potrebbe ancora entrare nel parlamento statale come frazione.

Se né i Verdi, la Sinistra né gli Elettori Indipendenti riescono a farlo, Woidke dovrebbe considerare un nuovo accordo in caso di vittoria. In questa situazione, solo quattro partiti - invece dei

