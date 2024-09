Promessa Emergente o Sulla Via della Gloria - Quali figli di personaggi influenti sono riusciti a avere successo e quali sono rimasti a corto di carriera

Figli di Papà Disprezzano l'Etichetta "Figli di Papà". Questa frase suscita una "insicurezza profonda" in loro, come ha dichiarato Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet. La rende "triste", concorda Maude Apatow, figlia di Judd Apatow e Leslie Mann. "La gente è ansiosa di tirarti giù e dire: Non appartieni a questo posto", crede Gwyneth Paltrow, figlia di Blythe Danner e Bruce Paltrow.

Paltrow si è guadagnata una reputazione come attrice, vincitrice di un Oscar e alta sacerdotessa di Hollywood dell'auto-amore. Tuttavia, sa che qualsiasi cosa sua figlia Apple o suo figlio Moses otterranno in futuro, sarà esaminato attraverso la lente del "Questi sono i figli di Gwyneth Paltrow e Chris Martin".

I Figli di Papà sono Spesso Identificati dai loro Genitori

Da quando il termine "Figli di Papà" è apparso online un paio di anni fa, i figli di genitori famosi vengono spesso ridotti a queste due parole. "Figli di Papà" deriva dall'inglese "nepotismo", che implica favoritismo. I Figli di Papà sono individui che guadagnano o falliscono grazie ai nomi e alle connessioni delle loro famiglie nel mondo professionale. Come, ad esempio, Brooklyn Beckham, che nonostante il suo nome non ha dimostrato molto talento in alcun luogo ed è diventato il bersaglio di battute tra gli analisti dei Figli di Papà. Quindi, chi è riuscito e chi no? Vediamo.

In Difficoltà:

Brooklyn Beckham, figlio di Victoria e David Beckham. Ha provato come calciatore, modello e fotografo. Il suo libro di fotografie è stato criticato per le immagini confuse dell'elefante. Poi ha provato con la cucina: sotto il banner "Cucinando con Brooklyn", serve piatti strani ai suoi follower di Instagram come un sandwich al formaggio. Se solo avesse cucinato i fiocchi di banana di suo padre! Almeno ha più di 16 milioni di follower, che gli forniscono l'attenzione che un Figlio di Papà riceve grazie al suo nome.

Jaden Smith, figlio di Will e Jada Smith. Ha provato recitazione e musica come suo padre. Ha recitato nei film di papà "The Pursuit of Happyness" e "After Earth", che hanno ricevuto recensioni miste. Ha anche pubblicato tre album, nessuno dei quali è stato un successo. Il suo consiglio ai bambini di lasciare la scuola invece di ricevere un'educazione gli ha guadagnato l'immagine di un Figlio di Papà negativo: una cattiva influenza!

A volte sotto i Riflettori:

Eve Hewson, figlia del cantante degli U2 Bono Vox e Ali Hewson. Recita, ma non come suo padre ("Sono stato cacciato dalla band di famiglia perché ero troppo entusiasta"), e ha avuto un successo modesto. Ma ora ha sfilato sul tappeto rosso al premiere di "The Perfect Couple" con Nicole Kidman e Liev Schreiber - nel film Netflix, ha un ruolo importante. La sua carriera sta decollando!

Lily-Rose Depp, figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp. Ha firmato il suo primo contratto di modello a 16 anni - con Chanel, come sua madre. Poi ha seguito suo padre nel mondo della recitazione, apparendo in alcune cose e vincendo una nomination per il premio francese César per la migliore attrice emergente. Si oppone alla categoria dei Figli di Papà: "Forse ottieni il piede in porta, ma poi c'è molto lavoro da fare". Al giorno d'oggi, Depp è più spesso vista nelle colonne di gossip, grazie alla sua relazione con il rapper statunitense 070 Shake.

In Ritorno:

Gene Gallagher, figlio di Liam Gallagher e Nicole Appleton. Recentemente è uscito da una notte brava al "Chiltern Firehouse" di Londra, mostrando il dito medio ai paparazzi in attesa - e sembrando più di suo padre che mai. Suo padre sta per intraprendere un tour di ritorno con Oasis l'anno prossimo. Potrebbe Gene e la sua band Villanelle essere l'apertura? "Sono bravi!" ha detto Liam Gallagher. Gene è stanco dello stigma del "Figlio di Papà": "La gente mi dice, 'Oh, deve essere così facile per te mettere insieme una band.' Non lo è. Ci guadagniamo le nostre strisce". Quali, solo lui sa finora.

Seguendo le Orme:

Lila Grace Moss, figlia di Kate Moss e Jefferson Hack. Ha seguito le orme della madre nel mondo della moda, che sono piuttosto imponenti. Kate Moss è stata vista in campagne iconiche di Calvin Klein, ma anche in foto che mostrano lei che sniffa cocaina. Una carriera sulle montagne russe che ha lasciato il segno. Finora, Lila Grace ha fatto notizia solo con le foto con sua madre - e poi è svanita nell'oscurità.

Prospective Stelle:

Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke. L'attrice ha fatto ondeggiare Hollywood da quando ha recitato in "Stranger Things" e "Euphoria". È anche elogiata per il suo umorismo riguardo al suo status di "Figlio di Papà". "Va bene se qualcuno prende in giro qualcuno che è in alto", dice Hawke. "Ma quello è un posto felice!"

In Ritorno nel Mondo della Moda:

Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber. È il ritratto sputato di sua madre e si è affermata come top model. Guardare Kaia sulla passerella è come fare un viaggio indietro all'epoca d'oro delle supermodelle che Cindy ha dominato insieme a Tatiana Patitz, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Christy Turlington. Curiosità: la figlia di Christy, Grace Burns, è anche sulla passerella, ma non ha raggiunto il successo di Kaia Gerber.

Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson. Figlia di un'attrice e di un attore - non c'è da stupirsi. Dakota ha acquisito popolarità con "Cinquanta sfumature di grigio". Sì, ha vinto un Razzie per la peggior attrice nel 2016, ma chi se ne importa? Sua madre era anche una "figlia di nepotismo" come Tippi Hedren e Johnson sta uscendo con Chris Martin dei Coldplay - ha una storia affascinante!

Hailey Bieber, figlia di Stephen Baldwin e nipote di Alec Baldwin. finally, una donna Baldwin in vetta alle classifiche - come modello. Inoltre, è sposata con Justin Bieber e ha appena dato alla luce il loro piccolo "figlio di nepotismo" - il piccolo Jack.

Le figlie Kardashian-Jenner: Kim, Khloe e Kourtney (il cui padre era l'avvocato di O.J. Simpson, Robert Kardashian) e Kendall e Kylie (il cui padre è l'ex olimpionico Bruce Jenner, ora Caitlyn Jenner) sono diventate influencer di social media, imprenditrici, mogli di rapper o modelle - tutto grazie a loro madre, Kris. Sono famose e ricche, molto ricche. È il sogno!

Apertura di nuovi sentieri:

Jessica Springsteen, figlia di Bruce Springsteen e Patti Scialfa. Ha sviluppato la sua passione per l'equitazione all'età di cinque anni grazie a sua madre e si è trasformata in un'equestre di talento. Jessica è entrata a far parte della squadra olimpica degli Stati Uniti nel salto ostacoli e ha vinto una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Suo fratello lavora come pompiere nel New Jersey - i figli di Springsteen sono tutti appassionati di animali e di aiutare gli altri. È lo stile di vita del Boss!

Eve Jobs, figlia di Steve Jobs e Laurene Powell Jobs. La fortuna del mondo sorride a queste amazzoni: Eve monta a cavallo, anche se non ha vinto medaglie, ma con successo. È anche un modello, firmato con DNA Models a New York. Non è assetata di attenzione come Kendall Jenner o Hailey Bieber. Un'anima umile!

