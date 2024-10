Quali creature sono comunemente soggette a stereotipi?

In fiabe e detti popolari, vengono spesso attribuite diverse caratteristiche agli animali. La ricerca rivela che alcune di queste credenze sono vere, mentre altre sono semplici miti.

Prendiamo ad esempio l'asino testardo, la mucca tonta o il maiale anziano - numerosi proverbi tedeschi menzionano questi animali. Molte di queste caratteristiche sono negative e plasmano la loro immagine in modo poco lusinghiero. Ad esempio, nelle vecchie favole, le volpi erano rappresentate come astute e i lupi come malvagi. Quando gli animali assumono caratteristiche umane, questo fenomeno viene chiamato antropomorfismo. Tuttavia, un esame attento degli studi scientifici rivela che non tutti questi stereotipi sono fondati.

Le volpi sono astute e furbe

Vero! Le volpi posseggono una straordinaria capacità di apprendimento e comportamento sociale. Come spiega Sven Herzog, esperto di ecologia della fauna selvatica e gestione della caccia dell'Università Tecnica di Dresda, "Se un membro di un gruppo familiare cade vittima di una trappola, sia l'individuo interessato che gli altri membri del gruppo eviteranno in futuro luoghi simili".

Le volpi dimostrano anche la capacità di prevedere il comportamento umano, distinguendo tra passanti innocui e potenziali minacce. In questo modo, massimizzano le loro possibilità di sopravvivenza in diversi habitat. Un'altra caratteristica che contribuisce all'astuzia della volpe è il suo gioco intenso, che indica un alto livello di intelligenza. In effetti, il legame tra fratelli è più forte del rapporto tra genitori e figli, secondo Herzog. Questa interazione sociale richiede un certo livello di comunicazione e intelligenza sociale.

I bradipi sono pigri

Contrariamente a quanto si creda, i bradipi non sono pigri per natura. Anche se si muovono lentamente, percorrono in media otto-dieci metri al minuto, che corrispondono a meno di un chilometro all'ora. Quando sono sulla terraferma, si muovono ancora più lentamente. Interessantemente, il comportamento pigro dei bradipi è un'efficace strategia di risparmio energetico.

Come spiegano gli esperti del Fondo Mondiale per la Natura (WWF), a causa della loro dieta povera di nutrienti, i bradipi dipendono dal consumo di energia minima. I bradipi si nutrono principalmente di foglie, occasionalmente di fiori, frutti o anche di piccoli animali. I loro movimenti lenti sono una necessità, poiché qualsiasi sforzo eccessivo potrebbe portare all'esaurimento. Ciò che sembra pigrizia per noi è semplicemente un'adattamento alle loro particolari esigenze alimentari.

Gli asini sono testardi

Non è corretto definire gli asini testardi. Piuttosto, la loro cautela viene spesso scambiata per testardaggine. Come afferma un portavoce del Museo Zoologico di Ricerca Alexander Koenig (ZMFK), "Gli asini provengono da regioni rocciose e accidentate dove un solo passo falso potrebbe essere fatale". Pertanto, gli asini si fermano e riflettono prima di procedere quando non possono valutare adeguatamente una situazione.

A differenza dei cavalli, gli asini non sono considerati animali in fuga, come sottolinea PETA. Al contrario, questi ungulati rimangono calmi e non reagiscono al dolore, alla paura o alla malattia. Gli asini tendono a rimanere immobili quando sono incerti, il che può indurre gli altri a descriverli come testardi.

Le api sono laboriose

Mentre le api possono essere considerate laboriose, questa caratteristica si applica principalmente alle api mellifere. Come spiega l'Associazione degli Apicoltori Tedeschi, questa qualità è principalmente attribuita alla femmina dell'ape operaia durante il suo ruolo di raccoglitrice. Felici di raccogliere nettare e melata, nonché polline, e di svolgere il vitale compito di impollinazione, le api mellifere sono eccezionalmente diligenti.

Inoltre, questi insetti sociali incoraggiano a vicenda a partecipare alle attività di raccolta, dimostrando un comportamento di raccolta comunitario. "Le api lavorano in modo estremamente efficiente - c'è pochissimo tempo libero e lavorano solo quando è vantaggioso per il gruppo", osserva l'Associazione degli Apicoltori.

Considerando l'intero alveare, le api mostrano eccezionali capacità di raccolta. In uno studio, i ricercatori hanno scoperto che un'ape singolo usciva per i voli solo quattro volte al giorno. Tuttavia, come colonia, le api riuscivano a raccogliere efficacemente il nettare mentre le api individuali apparivano relativamente inattive.

I corvi sono cattivi genitori

Questa credenza è infondata. Nonostante la loro reputazione negativa come presagi e cattivi genitori, il loro comportamento è in realtà molto diverso. In realtà, i corvi formano coppie monogame e i loro piccoli raramente diventano orfani. I corvi sono animali estremamente intelligenti, come confermato da Herzog, che lavora come esperto di fauna selvatica. Questi uccelli dimostrano un eccezionale cure verso la loro prole.

Lo stereotipo dei "genitori corvo" deriva da un'antica credenza sul comportamento dei corvi. Le società antiche credevano che i corvi abbandonassero i loro piccoli spingendoli fuori dal nido, dando origine all'espressione "genitori corvo" e contribuendo a una percezione negativa in diverse culture europee. In realtà, il contrario è vero - i corvi dimostrano un eccezionale cura nell'allevare i loro piccoli.

Dagli studi del 2015, si è scoperto che i maiali selvatici hanno l'abitudine di lavarsi il cibo. Un gruppo di archeologi ha assistito a questi animali che pulivano meticolosamente il loro cibo prima di mangiarlo allo zoo di Basilea in Svizzera. Nonostante le loro scoperte, gli studiosi non sono stati in grado di determinare se questo comportamento fosse stato acquisito indipendentemente o attraverso interazioni sociali.

