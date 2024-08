Quale tipo di affetto il cervello attiva più intensamente?

L'amore, come identificato in uno studio, attiva diverse regioni del cervello - con la massima attivazione osservata nell'affetto parentale verso i propri figli. Questo risultato è simile all'amore romantico, come evidenziato in un articolo pubblicato sulla rivista "Cerebral Cortex" in base a una serie di esperimenti.

Le persone utilizzano il termine "amore" in vari contesti - che vanno dall'attrazione sessuale all'amore parentale e all'affetto per la natura. Un team di ricerca finlandese, guidato da Päärtly Rinne dell'Università Aalto di Espoo, ha utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per registrare l'attività del cervello durante determinate situazioni.

Le scene d'amore accendono il cervello

Lo studio ha coinvolto 55 adulti di età compresa tra 28 e 53 anni, che erano genitori e dichiaravano di essere in una relazione d'amore. 27 partecipanti avevano anche animali domestici.

I partecipanti hanno ascoltato brevi storie su sei tipi diversi di amore - per i propri figli, il partner, gli amici, gli sconosciuti, gli animali domestici e la natura. Poi hanno pensato a ciascuna situazione per dieci secondi. Come controllo, sono state mostrate scene prive d'amore, come guardare fuori dal finestrino di un autobus o spazzolarsi i denti meccanicamente. L'attività del cervello è stata registrata durante sia la fase di ascolto che quella di pensiero, con questionari utilizzati per raccogliere le opinioni dei partecipanti sulle categorie d'amore.

L'amore parentale ha un posto unico

Le scene d'amore attivavano il sistema di ricompensa e le aree visive del cervello, ma non le aree del cervello sociale, nelle scene sull'amore per la natura. L'amore parentale, tuttavia, mostrava caratteristiche distinte - in particolare, una maggiore attivazione nelle aree del striato associate alla ricompensa. L'amore empatico per gli sconosciuti, d'altra parte, aveva un'attivazione generale relativamente bassa.

I ricercatori guidati da Rinne hanno trovato similarità nelle aree del cervello attivate in tutte le forme d'amore interpersonale, con l'intensità dell'attivazione come unica differenza. Tutti erano legati alla percezione sociale.

Connessione speciale tra proprietari di animali e i loro animali domestici

L'amore per gli animali domestici e per la natura ha mostrato questo schema di attivazione, ad eccezione di una scena con gli animali domestici, "Ti stai rilassando sul divano a casa tua e il tuo gatto di casa si gira accanto a te, facendo le fusa. Ami il tuo animale domestico".

Le misurazioni del cervello hanno rivelato che il partecipante aveva un animale domestico se l'area del cervello corrispondente era statisticamente più probabile che fosse attivata. Il cervello ha risposto in modo simile all'affetto interpersonale in questa situazione.

Potrebbero esserci variazioni culturali

Il team riconosce che i risultati non possono essere generalizzati a causa del piccolo numero di partecipanti e incoraggia ulteriori ricerche che tengano conto di fattori culturali e demografici. I sentimenti verso gli sconosciuti, gli animali e la natura sono influenzati pesantemente da fattori sociali e psicologici soggettivi.

I meccanismi neurali dell'amore possono accendere dibattiti filosofici sull'essenza dell'amore e sul legame umano, suggeriscono i ricercatori. Capire questi meccanismi potrebbe anche portare a vantaggi pratici nel trattamento di condizioni come i disturbi dell'attaccamento, la depressione e i problemi relazionali.

Data la testo, ecco due frasi che contengono la parola 'Il cervello' e seguono naturalmente:

Lo studio ha comportato l'utilizzo della risonanza magnetica funzionale (fMRI) per registrare l'attività del cervello dei partecipanti durante determinate situazioni. I risultati suggeriscono che i meccanismi neurali dell'amore potrebbero avere implicazioni nel trattamento di condizioni come i disturbi dell'attaccamento e la depressione.

Leggi anche: