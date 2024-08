- Quale squadra, il Bayern o il Wolfsburg, vincerà il titolo di campione tedesco di calcio?

Alla fine, tutto si è svolto come speravano gli autorità del FC Bayern Monaco. Hanno assistito a calciatori in vivaci maglie rosse che alzavano le braccia e a una lucente coppa sotto una cascata di coriandoli argentati. L'atmosfera era piena di tifosi che cantavano entusiasti l'inno del club "Stern des Südens" in celebrazione della loro vittoria della Supercoppa. Pochi giorni prima dell'inizio della Bundesliga, hanno anche ricevuto un interessante pezzo di informazioni: "Il Bayern è la mia scelta preferita per il titolo".

Non si trattava di un commento casuale, ma di Thomas Stroot, allenatore dell'eterno rivale VfL Wolfsburg, la cui squadra era altrettanto assetata della coppa. Il vantaggio di Monaco, ancor prima della prima partita di campionato, era in parte dovuto a ciò che Stroot aveva osservato durante quella serata di domenica. Anche se i campioni tedeschi hanno potuto festeggiare la loro vittoria per 1:0 contro i campioni della Supercoppa del Wolfsburg solo davanti a 16,690 spettatori allo Stadio Rudolf-Harbig di Dresda, il loro modo di vincere era ispiratore.

"Abbiamo dominato forte l'avversario"

"Wir hatten den Gegner stark dominiert", ha detto la portiere Maria-Luisa Grohs riguardo al primo tempo, in cui la giocatrice nazionale Klara Buhl ha segnato il gol decisivo dopo nove minuti e la sua squadra ha giocato in generale con sicurezza e buone combinazioni. Molte cose sembravano ben provate e alcune cose sono sorprendentemente andate bene. Ad esempio, la giocatrice nazionale Giulia Gwinn ha difeso sul lato sinistro invece che sul suo solito lato destro.

"Possiamo costruire su questa prestazione" ha detto la centrocampista Sarah Zadrazil: "Se manteniamo l'energia del primo tempo e la portiamo nella stagione, saremo una forza con cui fare i conti." E l'allenatore del Bayern Alexander Straus ha ammesso: "Posso capire perché potremmo essere considerati favoriti." Se la squadra continua a lavorare sodo, potrebbero essere in una posizione di superiorità a maggio.

È allora che la coppa del campionato sarebbe stata assegnata, che è stata conquistata a Wolfsburg (7) o Monaco (5) nelle ultime 12 stagioni. L'ultima volta che il campione non è stato né il VfL né il FCB è stato nel 2012, quando era il Turbine Potsdam. La squadra di Monaco avrebbe inaugurato la nuova stagione della Bundesliga contro i Brandeburghesi, come ha dichiarato il presidente del Bayern Herbert Hainer, il che dovrebbe portare alla loro terza vittoria consecutiva. "Vincere la coppa ancora una volta e primeggiare nella Champions League" era anche la richiesta di Hainer. La squadra di Monaco, che è forte in profondità e ha visto pochi cambiamenti, ha il potenziale per realizzare tutto ciò.

"Tre giocatori vitali se ne sono andati"

Tuttavia, la situazione è diversa a Wolfsburg. "Abbiamo perso tre giocatori chiave", si lamenta Stroot per le partenze della difensore Dominique Janssen (Manchester United), dell'attaccante Ewa Pajor (FC Barcelona) e della centrocampista Lena Oberdorf (FC Bayern). La 22enne è anche attualmente assente dalla squadra di Monaco a causa di un infortunio al legamento crociato subito poco prima delle Olimpiadi. "Lena Oberdorf non può essere sostituita direttamente, è un giocatore di livello mondiale. Non si può creare un nuovo giocatore dal nulla", spiega la direttrice del Bayern Bianca Rech il valore del giocatore eccezionale. "Ma: abbiamo un livello di qualità eccezionale nella squadra, siamo rimasti insieme."

Stroot, d'altra parte, deve gestire un piccolo restyling al VfL, che richiede tempo. "È abbastanza prevedibile" che i nuovi arrivi come la promettente attaccante olandese Lineth Beerensteyn abbiano ancora bisogno di miglioramenti. Proprio come le otto giocatrici nazionali intorno ad Alexandra Popp, che ha vinto la medaglia di bronzo olimpica con la squadra tedesca l'8 agosto e poi ha avuto a malapena il tempo di recuperare.

La convinzione di Stroot è: "Se il Bayern lascia qualcosa indietro, vogliamo esserci. Vogliamo spingere il Bayern senza sosta." Il 35enne lascerà il club alla fine della stagione e vuole "vincere uno o due titoli" come addio dopo quattro anni, consapevole di "quanto grande sia questo compito".

1° Giornata della Bundesliga

