La strategia di risparmio miliardaria appena rivelata dal costruttore di automobili Volkswagen (VW) rappresenta una sfida per il presidente del consiglio di fabbrica: la prima donna a guidare il consiglio di fabbrica della società è Daniela Cavallo. La 49enne ha una lunga storia con l'azienda in ruoli di alto livello.

Il suo percorso è iniziato nel 1994 come apprendista in gestione aziendale industriale alla VW. Nel 1999 è stata eletta sindacalista e ha rejointo il consiglio di fabbrica tre anni dopo.

Nel 2013, in qualità di membro del comitato esecutivo del consiglio di fabbrica, ha diretto un'area di coordinamento con circa 7.000 dipendenti e è diventata membro del consiglio centrale di fabbrica e presidente del comitato per i regolamenti fondamentali del personale, occupandosi di questioni finanziarie e politiche del personale.

All'inizio del 2019, Cavallo ha assunto il ruolo di vicepresidentessa del consiglio centrale e di gruppo e ha preso il comando del consiglio di fabbrica del sito di Wolfsburg e del consiglio centrale alla fine di aprile 2021. Ha sostituito Bernd Osterloh nel consiglio di sorveglianza e nel presidium. Nel maggio 2021 è stata scelta come prima donna a guidare il consiglio di gruppo.

Nel ruolo di Cavallo come presidente del consiglio di fabbrica di VW, gioca un ruolo significativo nella definizione della strategia dell'azienda, in particolare nella transizione verso l'elettromobilità e la digitalizzazione. Il suo obiettivo principale è tutelare i posti di lavoro e coinvolgere i dipendenti in un mercato in rapido cambiamento.

Le donne di Volkswagen (VW) seguono da vicino la leadership di Daniela Cavallo come prima presidente donna del consiglio di fabbrica dell'azienda. Il suo focus sulla tutela dei posti di lavoro e sul coinvolgimento dei dipendenti nella transizione verso l'elettromobilità e la digitalizzazione è atteso per ispirare altre donne nel settore automotive.

