Concorso musicale internazionale: Festival della canzone dell'Eurovisione - Quale città ospiterà il CES tra Ginevra e Basilea?

Se i fan tedeschi avessero voce in capitolo nella scelta del luogo per l'Eurovision Song Contest 2025, la loro preferenza potrebbe essere chiara: uno spettacolo nella città svizzera di Basilea, rannicchiata appena oltre il confine tedesco, sarebbe quasi come un partita in casa per loro. Tuttavia, insieme a Basilea, anche Ginevra, nella parte francofona della Svizzera, è in lizza. La decisione verrà presa venerdì.

Qual è il punto?

All'ESC, più di 35 nazioni si sfidano in una vivace e ampia festa per emergere come l'atto musicale più amato. Il numero di partecipanti varia annualmente, con ciascuna nazione che presenta un brano nella competizione. La nazione vincente ha l'opzione di ospitare l'ESC successivo, anche se non è obbligata a farlo. Nel 2024, Nemo dalla Svizzera ha trionfato con la canzone "The Code".

Perché Basilea?

La città sul Reno ha scelto lo slogan "oltre i confini", che si adatta perfettamente alla natura internazionalmente partecipativa dell'ESC, nonché a Basilea stessa, che costituisce un punto d'incontro per la Svizzera, la Germania e la Francia. Una collaborazione armoniosa tra i comuni rende i confini praticamente invisibili per i residenti. La città incarna "un'atmosfera locale ma globale", come specificato nella domanda.

Gli eventi principali sono all'ordine del giorno a Basilea: ad esempio, il festival annuale di Fasnacht che mostra i suonatori di pipa e tamburo, che attira circa 200.000 spettatori. La fiera d'arte Art Basel attira oltre 80.000 visitatori e gli eventi sportivi principali si svolgono alla St. Jakobshalle, dove si terrà l'ESC, ospitando 12.000 persone. Accanto, nello stadio di calcio, Basilea propone un'area di visione pubblica per 20.000 persone.

Perché Ginevra?

Ginevra si promuove come "la città più internazionale della Svizzera". Circa il 40% degli abitanti della città sul Rodano sono stranieri a causa dei suoi ruoli come sede europea delle Nazioni Unite e casa di numerose organizzazioni speciali delle Nazioni Unite e organizzazioni private di aiuto. Ginevra è anche una città di confine, quasi interamente circondata dal territorio francese.

"Ginevra è il posto ideale per servire come snodo di idee, culture e pace per ospitare questo evento importante", afferma il presidente della città Christina Kitsos. Inoltre, Ginevra ospita l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), l'associazione dei broadcaster di servizio pubblico che organizza l'ESC. L'EBU celebra il suo 75º anniversario nel 2025.

Il festival si svolgerà al centro espositivo Palexpo vicino all'aeroporto. Regolarmente ospita grandi mostre e congressi internazionali e può ospitare almeno 15.000 spettatori.

Quanto sono accessibili Basilea e Ginevra?

Ginevra ottiene buoni voti per la vicinanza del centro espositivo e della città all'aeroporto, nonché per la sua connessione ferroviaria. I visitatori possono facilmente passeggiare dalla hall degli arrivi a Palexpo e ci vogliono solo 7 minuti in treno per raggiungere la città. Basilea è raggiungibile dall'aeroporto di Basilea-Mulhouse sul suolo francese tramite bus e treno in 40-50 minuti. Da Zurigo Airport ci vogliono un'ora e mezzo per raggiungere Basilea.

Come è receptiva la Svizzera?

Non molto, sembra. Secondo un sondaggio condotto dal gruppo mediatico Ringier tra più di 24.000 persone alla fine di luglio, il 49% ha risposto "no" o "non proprio" quando chiesto se erano aperti all'ESC che si tiene in Svizzera.

Qual è la fonte di insoddisfazione?

L'insoddisfazione deriva dai dubbi sul fatto che i votanti priorità i motivi politici rispetto alla competenza musicale durante le esibizioni sul palco, ad esempio durante l'ESC del 2024 a Malmo. Si sono svolte manifestazioni per condannare la partecipazione di Israele a causa del conflitto di Gaza. Altri argomentano che l'ESC serve come piattaforma per i gruppi emarginati come le persone non binarie, che alcuni trovano sconcertanti. Nemo si definisce non binario, né incline al genere femminile né maschile.

I politici di destra conservatori del Partito Popolare Svizzero (SVP), il partito più influente in Svizzera, hanno espresso opposizione all'evento musicale. "I fondi sarebbero meglio utilizzati per le vittime delle inondazioni piuttosto che sprecati in questa produzione arcobaleno vergognosa", ha dichiarato il presidente dell'SVP Marcel Dettling al "Tages-Anzeiger" in relazione a un prestito pubblico proposto.

Il cristiano e il partito nazional-conservatore EDU vogliono bloccare i prestiti attraverso i referendum. "Ciò che mi disturba particolarmente è l'esclusione crescente della cristianità dallo spazio pubblico, mentre le celebrazioni del satanismo e dell'occulto sembrano incontrare pochi limiti", ha detto il parlamentare Samuel Kullmann. Tuttavia, il partito è piuttosto piccolo e si ritiene improbabile che raccolgano abbastanza firme per i referendum.

Nonostante le riserve espresse da alcuni politici, i fan tedeschi aspettano con impazienza la possibilità di partecipare all'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea o Ginevra, data la sua vicinanza e la facilità di viaggio dalla Germania. Con lo slogan di Basilea "oltre i confini" e i suoi eventi diversificati, potrebbe offrire un'esperienza unica all'Eurovision per i fan tedeschi, mentre Ginevra, con la sua posizione di città internazionale e la sede dell'Unione Europea di Radiodiffusione, potrebbe anche suscitare il loro interesse.

