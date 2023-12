Quale catena alberghiera ha la forza lavoro più diversificata?

In qualità di direttore generale dell'Hyatt Regency Kolkata (la prima donna GM per Hyatt in India), stava ispezionando una nuova macchina del caffè.

Si rivolse a un uomo che lavorava in cucina e gli chiese se sapesse qualcosa sulla pulizia della macchina.

Era bengalese, ma rispose in un inglese fluente.

"Sono andata dalle risorse umane e ho detto: "C'è qualcuno nella caffetteria che parla correntemente inglese. Forse dovremmo metterlo in un'altra posizione, dove possa parlare con i clienti".

Le è stato risposto che il ragazzo aveva bisogno della flessibilità della sua posizione, perché frequentava i corsi serali di informatica.

Così Leick-Milde ha fatto in modo che lavorasse a tempo parziale nel reparto informatico dell'hotel, in modo che potesse fare esperienza nel campo che più gli interessava.

"Ascoltare le persone è molto importante", dice.

È questo il tipo di approccio che ha fatto sì che Hyatt venisse regolarmente classificato come uno dei migliori posti di lavoro dalla rivista Fortune.

È anche una delle migliori aziende al mondo per quanto riguarda le assunzioni di personale eterogeneo: è l'azienda alberghiera più in alto nella lista di Fortune.

Perché la diversità paga

Hyatt non è l'unico marchio alberghiero a comprendere il valore di una forza lavoro diversificata.

Juan Madera, professore assistente presso il Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management dell'Università di Houston, sostiene che altri marchi dell'ospitalità si stanno unendo alla mischia.

"Se vi mettete nei panni di un candidato, guardando i siti web dei principali marchi alberghieri, tutti includono dichiarazioni sulla diversità e sulla loro cultura inclusiva, e ci sono molti indicatori che dimostrano che non si tratta solo di un servizio a parole", dice Madera.

Egli sottolinea il fatto che gruppi esterni riconoscono molti di questi marchi per i loro sforzi.

DiversityInc, ad esempio, inserisce Marriott, Hilton e Disney nella sua lista 2016 delle 50 migliori aziende per la diversità.

Secondo Madera, si tratta di un'iniziativa che ha un buon senso commerciale.

"Se si guarda ai clienti negli Stati Uniti, abbiamo un Paese molto diversificato", aggiunge. "Abbiamo una grande popolazione di immigrati e ospiti e viaggiatori da tutto il mondo.

"Una forza lavoro che rispecchia la clientela è un vantaggio".

Un lavoro che vale la pena mantenere

Robb Webb, responsabile delle risorse umane di Hyatt, afferma che l'impiego di persone provenienti da contesti diversi ha reso Hyatt migliore.

"Ascoltandoli, aumentiamo collettivamente il QI dell'azienda", afferma.

Le cifre indicano che il personale è spesso riluttante ad andarsene.

"A livello di general manager, la durata media del servizio è di circa 22 anni, un dato che non ha eguali in nessun settore in cui ho lavorato", afferma Webb.

Hyatt offre inoltre ai dipendenti un luogo in cui esprimere ambizioni e lamentele attraverso i Diversity Business Resource Group, ovvero incontri di colleghi che condividono un'eredità culturale, una razza, un genere, un'età o un interesse comune e che si fanno da mentori a vicenda.

Questa, dice Madera, è un'altra tendenza dell'ospitalità.

"Ho visto che tra i principali operatori c'è una posizione formale che supervisiona le politiche di diversità, o qualcuno assegnato a un ruolo formale, o a volte un consiglio", osserva.

"Queste grandi aziende integrano la diversità nei loro obiettivi a livello strategico, a livello aziendale".

Cercare la passione

Webb dice di non cercare i candidati più esperti, ma quelli più appassionati.

"Nel corso degli anni i luoghi di lavoro hanno davvero ridotto l'umanità, e io probabilmente ne sono una parte, perché sono stato nelle risorse umane per un bel po' di tempo", dice.

Webb ricorda di aver parlato di recente con una giovane donna che voleva lavorare per un'azienda e che aveva fatto ricerche e si era impegnata per presentare la propria candidatura, scoprendo che l'unico modo per farlo era online.

"Mi ha detto: "Se le persone che prendono le decisioni di assunzione non riescono a guardarmi negli occhi e a vedere quanto desidero lavorare qui, le mie possibilità sono piuttosto scarse".

È stato un momento in cui mi si è accesa una grande lampadina, seguita da: "Oh no. Lo facciamo anche alla Hyatt?".

Webb dice che sta sperimentando sistemi che siano più inclusivi e che riportino l'elemento umano nel processo di assunzione.

"Potrebbe essere una sfida da implementare", dice, "ma dobbiamo trovare una soluzione per assumere personale negli hotel e identificare le persone in modo diverso rispetto al passato".

