Rappresentazioni visive e fatti o cifre numerici - Quale candidato, Harris o Trump, guida attualmente i sondaggi di opinione pubblica?

Chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca? Trump o Harris? Questa è la domanda che gli elettori americani si apprestano a risolvere il 5 novembre. Dopo il ritiro di Joe Biden, è chiaro che un nuovo volto occuperà il posto più importante del Paese. Sarà il successore di Biden o il suo vice? Al momento, il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris sono quasi alla pari nei sondaggi. Il grafico qui sotto mostra l'evoluzione dei numeri dei sondaggi a partire da maggio.

All'inizio, Biden era nettamente dietro Trump, ma Harris è riuscita a superare il candidato repubblicano e a prendere il comando dopo aver annunciato la sua candidatura, come si può vedere dal grafico:

I dati provengono da "Real Clear Politics" o dal sito "Real Clear Polling", gestito dall'istituto. Gli analisti aggregano vari sondaggi per questo scopo.

I numeri dei sondaggi sono un indicatore importante dell'umore politico negli Stati Uniti, ma vanno gestiti con cautela. Uno scivolone in un'intervista, una prestazione deludente nel prossimo dibattito televisivo o un altro evento recente potrebbe capovolgerli in un attimo, come spiega dettagliatamente il corrispondente statunitense di stern, Jan Christoph Wiechmann.

Inoltre, il sistema elettorale degli Stati Uniti è complesso. La maggioranza dei voti popolari non sempre si traduce in una vittoria. Hillary Clinton ha imparato questa lezione nel 2016, quando ha ottenuto il maggior numero di voti ma non è riuscita a diventare presidente. Gli elettori americani non votano direttamente per il loro capo di Stato, ma votano per ogni stato separatamente e 538 elettori, il cui numero è determinato dalla popolazione dello stato, decidono il risultato. Un candidato ha bisogno di più di 270 voti per vincere le elezioni. Questo processo è chiamato "College Electors" e il vincitore è colui che ottiene il maggior numero di elettori.

Approfondimento: Chi è in testa nella corsa alla Casa Bianca e perché? Stern si immerge nei numeri, nei sondaggi e nelle probabilità ogni settimana in questo punto.

Elezioni USA 2024: Numeri dei sondaggi per stati singoli

Mentre alcuni stati sono saldamente democratici o repubblicani, altri sono in bilico, detti "swing states". Il risultato in questi stati è cruciale per l'esito finale. Il grafico qui sotto mostra i numeri attuali dei sondaggi, tenendo conto degli stati singoli e degli elettori.

Il cammino verso la Casa Bianca è ancora lungo per Harris e Trump, e oltre a numerosi eventi di campagna, il dibattito televisivo del 10 settembre è probabile che influenzi le scelte degli indecisi. Subito dopo, si terrà il dibattito tra i candidati alla vicepresidenza, che attirerà anche l'attenzione quest'anno. Pertanto, lo scontro tra il repubblicano J.D. Vance e il democratico Tim Walz è atteso con interesse.

Il 5 novembre, gli elettori americani decideranno tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris, che

Leggi anche: