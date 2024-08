- Qual è lo stato attuale delle statistiche sull'occupazione nel Saarland?

La Divisione Analisi del Mercato del Lavoro dell'Ufficio Nazionale per l' Occupazione è pronta a rivelare le statistiche sull'occupazione per il Saarland questo venerdì (alle 9:55). Nel mese precedente di luglio, un numero impressionante di 37.800 individui nella regione si sono trovati disoccupati. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,1%. Gli esperti del settore si aspettano un aumento della disoccupazione. A partire dal 14 agosto, questi numeri servono come base.

I risultati della Divisione Analisi del Mercato del Lavoro nel Saarland saranno discussi dalla Direzione Regionale dell'Ufficio Nazionale per l'Occupazione questa settimana. Nonostante le statistiche sull'occupazione deprimenti, la Direzione Regionale sta spingendo per l'avvio di iniziative di creazione di posti di lavoro nella Regione.

