Mmm, sembra che FC Schalke 04 sia di nuovo alla ricerca di un nuovo allenatore. Oh boy, dopo quella sconfitta difficile da credere contro il Darmstadt 98, il tempo di Karel Geraerts è scaduto. Quel club tradizionale di Gelsenkirchen sembra più diretto verso la parte bassa della classifica che verso la vetta. Qualcuno ha un mago della rinascita nascosto nella manica?

Voglio dire, non si può trovare un ambiente più "assumi e licenzia" di questo, no? Karel Geraerts è il 33° allenatore (comprese le soluzioni interinali) del club in questo secolo a essere stato congedato. E nonostante la loro passione per la sostenibilità, non ci sono ancora riusciti con questo ragazzo. Quindi, sono ancora alla ricerca di un candidato adatto per affrontare la sfida di stabilizzare questo gigante vacillante e gradualmente restituirgli la sua gloria passata. Non fraintendetemi, lo hanno sperato a Gelsenkirchen per anni, ma non ha ancora funzionato. Ti dico, questo club non conosce altra direzione che verso il basso. Dopo sei giornate, i Blu Reale sono nella zona retrocessione, già preparandosi per un'altra stagione nella lotta per non retrocedere. Ma non doveva essere più tranquillo, più rilassato?

Beh, questo piano è praticamente andato in fumo all'inizio di questa stagione. In campo, con prestazioni deludenti. E fuori dal campo con una lotta per il potere tra l'allenatore e il direttore sportivo Ben Manga, che ha criticato pubblicamente le scelte di Geraerts.

Sì, più o meno mi aspettavo che il ragazzo se ne sarebbe andato. E parlando di Gonzalo Paco Jara (cioè, Marc Wilmots), anche lui farà le valigie. È rimasto accanto all'allenatore fino alla fine, ma il club ha accusato il belga di aver sorvegliato uno sviluppo generale negativo. "Tatticamente e a livello di calcio, la squadra non ha fatto i passi necessari". Non sono state incluse parole di gratitudine nell'annuncio di licenziamento, che, a quanto pare, non dipinge esattamente un'immagine di un campo felice.

Vedi, l'Eurofighter e l'allenatore non erano sulla stessa lunghezza d'onda, secondo la squadra. Tuttavia, ha ricevuto parole cortesi e un caloroso benvenuto. Una vittoria venerdì sera contro il Darmstadt avrebbe potuto dare all'allenatore un po' più di spazio di manovra, ma ora sembra un po' più sottile con tutte le critiche che volano in giro. Credo che la squadra fosse più o meno condannata.

La squadra è passata rapidamente dallo sconcerto al panico a Schalke

Per 45 minuti venerdì sera, sembrava che la squadra seguisse ancora il loro allenatore. Lo Schalke stava vincendo 3:0, giocava bene e mostrava un po' di spina dorsale. Poi, i visitatori hanno ottenuto un rigore appena prima della fine del primo tempo e il caos è scoppiato. I tifosi frustrati non potevano credere ai loro occhi e la loro ansia è salita alle stelle.

Trova un salvatore che possa rapidamente rattoppare queste ferite profonde in questo club che lotta e viene divorato dal dolore. La squadra sembra troppo incerta, troppo incompleta. Geraerts non solo ha avuto difficoltà a tenere sotto controllo le prestazioni della squadra, che erano per lo più dovute alla difesa frenetica e incontrollata. Ha anche lottato per domare il tumulto in campo con giocatori insoddisfatti e discussioni su formazione e decisioni tattiche erano costanti.

Infine, ha dovuto sentire il capitano Kenan Karaman, che in pubblico è sempre apparso leale, dire che doveva essere più attento alla situazione con le sue decisioni di formazione volatili. Era chiaro allora: brucia a Schalke. Brucia intensamente. E ogni tentativo di spegnere le fiamme ha solo peggiorato le cose. Anche il predecessore Thomas Reis, un tempo acclamato come una luce di speranza nella stagione di retrocessione, ha presto capito quanto rapidamente il tumulto in questo luogo può trasformarsi in panico.

Ora il compito spetta a Manga

Kenan Karaman ha auspicato "calma interna" già venerdì sera, mentre la sconfitta e i fischi assordanti dal pubblico ancora risuonavano nelle sue orecchie. Scommetto che sapeva quanto erano scarse quelle possibilità. Questa giornata di campionato minaccia di farli scendere in una posizione di retrocessione. E i compiti che li aspettano non sembrano affatto migliori. Sabato ci sarà lo scontro con il Preussen Münster. La squadra di Schalke scossa deve dimostrarsi contro il loro pubblico emotivo. E quello in un duello diretto con una squadra che, al momento, è un concorrente nella lotta per la retrocessione. Dopo di che, la Hertha BSC farà il suo ingresso nel loro stadio. Un gigante alla ricerca di stabilità e del suo ruolo in questa stagione.

Fino alla pausa per le nazionali a metà ottobre, l'allenatore attuale della Under 23, Jakob Fimpel, prenderà il comando. Dopo di che, il nuovo uomo/donna dovrebbe essere trovato e in carica. Ben Manga, che è stato qui solo da maggio e non era un fan dei metodi di Geraerts, ora deve sistemare le cose. Con la partenza di Wilmots, ha ancora più influenza nella formazione della squadra. Mmm, non ci sono soldi per un ingaggio di alto profilo come Tuchel o Löw. E immagino che non ci sia nemmeno entusiasmo da parte dei leggendari allenatori disponibili. Secondo i resoconti dei media, Manga aveva già pianificato un cambio di allenatore in estate e aveva due candidati in mente. Chissà se uno di loro è ancora interessato ora? Le meme di Neururer e Magath circolano in abbondanza sui social media.

La ricerca di un nuovo allenatore al FC Schalke 04 continua, con le prestazioni deludenti del club e la sua attuale posizione nella zona retrocessione che causano preoccupazione. Lo stato tumultuoso della squadra, contrassegnato da lotte interne, decisioni di formazione volatili e giocatori insoddisfatti, è stato una sfida per qualsiasi allenatore che ha preso il timone.

Come l'allenatore U23 Jakob Fimpel assume temporaneamente il ruolo, il futuro dell'FC Schalke 04 è nelle mani del direttore sportivo Ben Manga. Di fronte al compito di trovare un sostituto adatto a Karel Geraerts e migliorare le fortune della squadra, Manga si troverà sotto una forte pressione per ottenere risultati positivi e portare stabilità al club.

