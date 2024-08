Indice

Dovresti fare una doccia fredda durante il caldo?

Le persone che fanno docce fredde durante il caldo sono più resistenti di quelle che fanno docce calde?

Le docce fredde hanno un effetto energizzante?

Le docce fredde regolari possono aiutare nella ripresa?

Le docce fredde aiutano a ridurre i sintomi della depressione?

Le docce fredde frequenti possono farti ammalare?

- Qual è l'effetto effettivo della doccia fredda sul benessere fisico?

Durante le giornate afose, quando il sudore scorre e il cervello sembra sul punto di sciogliersi, il corpo anela a un rifugio fresco. Alcuni trovano sollievo in una bevanda ghiacciata, mentre altri optano per una soluzione più estrema: docce fredde. Tuttavia, questo non è raccomandato. Le docce fredde non sono intrinsecamente benefiche. Verifica dei fatti.

Dovresti fare una doccia fredda durante il caldo?

Il refrigerio temporaneo di una doccia fredda durante il caldo può offrire sollievo, ma è di breve durata. Presto dopo il breve raffreddamento, il corpo si riscalda di nuovo. In condizioni meteorologiche più fresche, il corpo restringe i pori della pelle e i vasi sanguigni per contrastare la diminuzione della temperatura. Dopo una doccia fredda, il corpo lavora per tornare rapidamente alla sua temperatura normale. Questo processo richiede energia aggiuntiva, causando sudorazione ancora maggiore. Inoltre, la differenza di temperatura estreme può mettere a dura prova il sistema circolatorio.

Le persone che fanno docce fredde durante il caldo sono più resistenti di quelle che fanno docce calde?

La credenza che le docce fredde rinforzino il sistema immunitario e ci rendano meno suscettibili alle malattie è diffusa, ma non ci sono prove concrete a sostegno di questa affermazione. Anche se sono stati condotti studi su questo argomento, non sono stati esaustivi. Ad esempio, uno studio più vecchio dell'Università di Jena ha trovato che le docce fredde regolari sul petto potevano aumentare il numero di cellule immunitarie, almeno a breve termine. Tuttavia, non è dimostrato se questo contribuisca a essere più resistenti ai raffreddori.

Un team di ricerca olandese ha scoperto che le persone che facevano regolarmente docce fredde riferivano meno spesso di ammalarsi. Tuttavia, i partecipanti che avevano continuato a fare docce calde avevano mostrato la stessa durata dei sintomi. Si sospetta che le docce fredde non prevengano le malattie, ma potrebbero potenzialmente accorciarne la durata. Se le docce fredde abbiano un impatto sulla frequenza e sulla durata dei nostri raffreddori non è dimostrato - ma non è neanche escluso.

Le docce fredde hanno un effetto energizzante?

Questo è vero, ma non dovrebbe essere visto solo in modo positivo. In realtà, il corpo reagisce al freddo improvviso con lo stress. Questo rilascia noradrenalina, che aumenta la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Questo mette il corpo in una specie di "stato di allerta". Una reazione naturale allo stress che si prepara per un possibile conflitto. Questo può essere percepito come rinvigorente, a volte addirittura euforico. Tuttavia, i ricercatori della Repubblica Ceca hanno scoperto che si verifica un effetto di abituazione. Coloro che facevano regolarmente docce fredde, almeno tre volte alla settimana nello studio, diventavano meno sensibili al freddo con il tempo e reagivano meno allo stress. Di conseguenza, l'effetto energizzante diminuiva anche. Tuttavia, questo studio è troppo piccolo per trarre conclusioni affidabili da esso.

È anche importante notare che uno studio di diversi studi ha trovato che le docce fredde possono effettivamente aiutare ad alleviare i dolori muscolari e altri sintomi post-allenamento. Un bagno a 15 gradi Celsius è stato trovato essere un mezzo efficace per la ripresa - anche se non tanto efficace quanto i massaggi o lo stretching.

Le docce fredde regolari possono aiutare ad alleviare i sintomi della depressione?

I dati sono limitati e non particolarmente affidabili, ma ci sono suggerimenti che le docce fredde possono essere benefiche per la salute mentale. Gli stimoli freddi attivano aree del cervello responsabili delle sensazioni di felicità e empatia, come dimostrato da uno studio più vecchio dell'Università della Virginia. Gli esperti ipotizzano che superare la propria zona di comfort, sopportare il "lazy person interiore" e la disciplina necessaria per fare docce fredde possono contribuire a un miglioramento della salute mentale.

Le docce fredde frequenti possono farti ammalare?

Chiunque abbia provato a stare in un freddo torrente di montagna sa quanto possa essere doloroso. In particolare per i principianti, il freddo può essere inizialmente spiacevole. Nel corso di uno studio, i partecipanti hanno riportato sintomi come vertigini, crampi e prurito. Le mani e i piedi freddi persistenti sono stati l'effetto collaterale più comune (13 percento). Anche se non sono stati segnalati effetti gravi in individui sani, gli stimoli freddi possono essere pericolosi. Si consiglia prudenza con i bagni ghiacciati. Perché il freddo può peggiorare le malattie esistenti e aumentare il rischio di malattie cardiache e polmonari. L'

