"Qual è la tua identità?": un'artista affronta le immagini degli ex partner romantici di suo padre

Al seguito della prematura morte del padre a 70 anni, la fotografa di Londra Caroline Furneaux si è immersa in un tesoro di diapositive 35 mm del padre. Il loro legame era stato complicato e lei pensava che la sua morte avesse lasciato molte questioni irrisolte nella loro relazione. Si aspettava di scoprire immagini del servizio militare obbligatorio o della documentazione della crescita delle colture durante il suo periodo come agronomo in Svezia.

Tuttavia, l'esplorazione attraverso il visore per diapositive del padre ha rivelato una storia diversa. Ha incontrato donne affascinanti che non aveva mai visto prima, che mostravano il loro fascino in cabriolet, su rocce della spiaggia o tra i fiori selvatici lungo il mare. La maggior parte di loro era degli anni '60, scattate in Svezia prima che si sposasse, suggerendo una serie di fidanzate, flirt o sconosciute.

La madre di Furneaux era assente in modo evidente, presente solo in due foto poco dopo il loro incontro. Man mano che lei esaminava ogni diapositiva, si chiedeva dell'identità delle donne, i loro sorrisi civettuoli illuminati attraverso il piccolo visore.

Questi vivaci reperti del suo passato hanno portato a una rivelazione per Furneaux. Hanno offerto uno scorcio di un aspetto della vita che non aveva mai conosciuto e un'alternativa personalità del padre, aggiungendo una nuova e sconosciuta dimensione alla sua comprensione di lui.

“Scoprire queste foto è stato incredibilmente illuminante. Ho avuto uno scorcio di un aspetto della sua vita che non avrei mai immaginato esistesse, insieme a una nuova prospettiva su di lui”, ha ammesso Furneaux.

“Il mio padre complicato, difficile e frustrante... e poi c'era questo uomo spensierato e vivace che sembrava divertirsi alla grande”, ha continuato.

Furneaux ha poi pubblicato queste immagini affascinanti in un libro intitolato "Le donne che non ho mai conosciuto", dando vita alle potenziali figure materne che avrebbero potuto cambiare il corso della sua vita. Ha dato un nome a ciascuna donna (alcuni scoperti in un mucchio di lettere, altri creati dalla sua immaginazione), evidenziando i dettagli selezionati nelle sue vivide rappresentazioni. Altre immagini coinvolgenti includevano uno sguardo risoluto di una donna o un momento idilliaco catturato con unghie di un rosso acceso.

Identificare le donne è stato inizialmente difficile e Furneaux ha cercato l'aiuto della sua famiglia. Tuttavia, senza alcuna pista, si è resa conto che l'importanza del lavoro si è spostata dalla ricerca dei fatti alla comprensione del padre.

“Sembra un nuovo, intrigante viaggio con lui”, ha condiviso Furneaux.

Relitti di una vita

I ricordi di Furneaux del padre, Colin, includevano un uomo affascinante e giocoso con un'immaginazione vivida che la deliziava durante l'infanzia.

“Era un ottimo raccontastorie. Era divertente e la gente amava la sua compagnia”, ha ricordato Furneaux.

Nonostante il suo fascino, Colin aveva un temperamento focoso che la famiglia sperimentava spesso durante i loro litigi. Furneaux pensava che i suoi scoppi d'ira derivassero da un passato pieno di dolore e turbolenza emotiva, ma sentiva che non voleva o non poteva rivelarne la causa. Sapeva della sua storia tesa con la madre, che era tragicamente morta mentre lui era ancora un teenager, e del suo rapporto complicato con la matrigna.

Nel libro, Furneaux esplora il passato del padre, discutendo la preziosa collezione di telegrammi, cartoline e lettere che ha trovato in una scatola nascosta del suo armadio da bambina. Questi tesori erano particolarmente significativi poiché la matrigna aveva gettato via la maggior parte delle foto e dei ricordi della famiglia, lasciando un vuoto profondo.

La madre di Furneaux, Barbro, ha risposto in modo diverso quando le è stato chiesto dei suoi sentimenti nell'apprendere questi vecchi segni dei passati legami di Colin.

“Dovresti vedere gli uomini che ho frequentato”, ha risposto Barbro allegramente, secondo Furneaux. Ha incluso una bellissima foto della madre, Barbro, in un bikini leggero, appoggiata a una macchina rossa, con i piedi nudi nel bosco, come ultima immagine per il padre.

although the family has not sought information on the women in the photographs, the more these captivating images are shared, the more Furneaux wonders if, perhaps, one of them or their loved ones might come forward.

“I have contemplated this possibility frequently — a daughter recognizing her mother or grandmother,” Furneaux mused. “That would be quite surreal.”

While most of the archive will likely remain mysterious, its revelations continue to intrigue, as the women's scrutinizing gazes hint at untold stories and emotions. One portrait, in particular, captures his image while he poses in a speedo, casually gazing at the ocean, its creator unknown. Furneaux chose to include it, suggesting a “pointer of gaze,” shifting focus to her father, one of few images featuring him in the book. The identity of the photographer remains a mystery, adding another layer of enigma to this captivating legacy.

After discovering these hidden photographs, Caroline Furneaux began to appreciate her father's diverse artistic expression beyond his professional work. She noticed a distinct style in these images, showcasing a flair for capturing the essence of women's beauty and freedom.

These photos showcased a side of her father that she had never seen before, demonstrating his talent in the arts of photography and style.

